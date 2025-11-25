「天琴」颱風最快今生成！最新路徑曝光

【江宜潔／綜合報導】熱帶性低氣壓（TD30）昨（24）日已生成，最快今（25）日有機會增強為今年第27號颱風「天琴」（KOTO），其目前正穿越菲律賓陸地中，未來預計將持續增強、進入南海，緊接著路徑偏西北西往中南半島及越南南側移動，不過中央氣象署預報員賴欣國也證實該系統對台灣無直接影響。

氣象專家林得恩指出，目前熱帶低壓（TD30）正在經過一段「轉大人」的成長蛻變階段，今日將通過菲律賓中部陸地、隨後即進入南海，在較高海溫及較弱垂直風切等環境條件支持下，預計今日晚間至明（26）日清晨有機會增強為輕度颱風「天琴」。

林得恩說明，準「天琴」颱風七級風暴風半徑將擴大為80至120公里，未來預計將持續西進，不過由於距離甚遠，對台灣而言是個無害的颱風，至於該名稱則是由日本命名、原意為天琴星座。

此外，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，最新（24日20時）歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，熱帶低壓（TD30）今日將通過菲律賓中部、進入南海，並發展成輕颱「天琴」，接下來預計將向西北西朝越南方向前進、且持續增強，不過對台無影響。

「天琴」颱風對台灣無直接影響。翻攝《林老師氣象站》臉書

