即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（24）日在臉書表示，熱帶擾動預計明（25）天進入南海，有機會發展為颱風「天琴」，目前位置遠離台灣，影響有限，只會讓迎風面降雨稍增。而台灣本週受兩波東北季風影響，局部短暫陣雨，溫度起伏大，北部白天20-22度、低溫14-16度，中南部較暖，高溫26-29度。沿海及外島有6-8級強陣風。週末東北季風減弱，但日夜溫差仍大，民眾需注意保暖。

吳聖宇今日在臉書表示，目前南海有熱帶擾動正在發展，預計明天進入南海，未來有機會增強為熱帶性低氣壓甚至輕度颱風，若發展為颱風，將成為今年第27號颱風「天琴」。目前預報位置偏向台灣東南方及遠海，並朝東方離開，對台灣陸地影響有限，只會讓迎風面降雨略增，無需過度擔心；未來有可能向越南靠近，週五至週六前往越南的民眾需留意颱風動態。

廣告 廣告

接著，吳聖宇指出，本週台灣將受到兩波東北季風影響，北部及東北部局部地區有短暫陣雨，溫度起伏明顯，南部及中南部則維持較暖的天氣。第一波東北季風從今天下午逐漸增強，迎風面的北海岸、大台北山區，以及宜蘭到花蓮一帶將有局部短暫陣雨，降雨量不多，其他地區維持晴到多雲。白天各地仍偏暖，北部及東北部高溫25-27度，中部及台東27-29度，南部局部地區有機會超過30度。隨著季風增強，今晚至明晨北部、東北部低溫將降至14-19度，南部及花東則在17-21度，日夜溫差明顯，沿海及外島地區可能出現6-8級強陣風。

到了明日，吳聖宇分析，東北季風影響最明顯，但水氣仍有限，降雨主要集中在北海岸、大台北山區及宜蘭、花蓮局部地區。北部、東北部白天高溫降至20-22度，中部及花東23-25度，南部26-28度。明晚到26日清晨，北部、東北部都市低溫可能只有14-16度，空曠地區降至12-14度，南部及花東低溫17-19度，日夜溫差仍大，民眾需注意保暖。

而週三的溫度，吳聖宇推測，東北季風稍減弱，但仍持續影響，降雨量有限，北部及東北部白天高溫21-24度，中部及花東23-26度，南部25-27度。週四至週五（27-28日）受第二波東北季風影響，加上南海熱帶擾動外圍水氣北上，北部及東半部及恆春半島將有局部短暫陣雨，但降雨量仍不多，其他地區以多雲天氣為主。北部及東北部白天高溫20-23度，中部及花東22-25度，南部24-27度，夜晚低溫北部及東北部15-18度，南部及花東18-20度。

最後，吳聖宇提醒，本週北台灣因東北季風影響溫差大，沿海及外島仍有強陣風發生機會，民眾外出要留意天氣變化並做好防風、防雨、防寒措施。週末（29-30日）東北季風減弱，空氣乾燥，天氣大致晴到多雲，迎風面雲量略多但降雨有限，適合安排戶外活動或旅遊。





原文出處：快新聞／「天琴」颱風有望生成！氣象專家曝推測路徑

更多民視新聞報導

最新民調出爐！多數民眾挺「台灣與美國建交」 綠營支持率領先藍白

全台勞工狂喜？「週休三日」提案連署過關 洪申翰親上火線表態了

6親等禁婚太遠？立院法制局建議：改成「這親等」更好

