天璣9500熱銷助攻！聯發科2025年營收突破5959億元

晶片大廠聯發科2025年全年營收達到新台幣5959.66億元，年增12.32%，創下歷史新高。受惠於旗艦級智慧手機晶片天璣9500的強勁需求，以及與輝達（NVIDIA）合作的GB10專案帶動車用晶片銷售成長，聯發科第四季營收達1501.88億元，略高於原先預估的1421億至1501億元目標。

晶片大廠聯發科2025年全年營收達到新台幣5959.66億元，年增12.32%，創下歷史新高。（圖/翻攝自Google Maps）

聯發科今（9）日發布重大訊息，公告12月份自結合併營收淨額，2025年12月單月營收達512.66億元，創下歷年同期新高，較11月成長9.32%，並較去年同期大幅成長22.99%。聯發科執行長蔡力行曾於2025年10月底的線上法說會中指出，儘管全球晶片產能吃緊，聯發科仍將透過策略性調整價格及靈活分配產品線產能，應對不斷上升的製造成本。

廣告 廣告

此外，聯發科的車用晶片業務也在多家大陸智慧座艙客戶陸續推出高階與中階車型的帶動下，呈現強勁成長，成為推升業績的重要動能之一。蔡力行表示，隨著市場需求的擴大，聯發科2026年仍有望持續保持良好的成長勢頭。

延伸閱讀

台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？

聯發科與DENSO合作車用晶片！分析師自信喊：躺著都會漲

馬斯克衝宇宙部署AI算力！昇達科、華通、元晶...台鏈全線噴發名單大公開