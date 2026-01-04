天生人氣王！3星座「魅力爆棚」人氣紅不讓…第1名讓人猜不透

生活中心／綜合報導

12星座人氣王出爐，前3名個性討喜、魅力爆棚，人氣紅不讓。（示意圖／翻攝自Pixabay）

12星座個性大不同，在人際關係中，某些星座特質特別容易吸引他人注意。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個魅力爆棚的人氣王星座，以及有哪些特質讓他們擁有好人緣。請參考星盤中的太陽、月亮、火星及上升星座。

NO.3 天秤座：溫柔浪漫、相處自在

天秤座是一個讓人相處起來很舒服的星座，因為他們很會讀空氣、看情況，知道對方需要什麼互動模式，分寸拿捏得剛剛好。他們的高情商，讓他們在開玩笑時，也能恰到好處，人氣自然居高不下。

No.2 獅子座：自信光芒、引人注意

獅子座是個充滿熱情，像是小太陽一樣的星座，生活中難免有心情低谷時期，若是身邊有獅子座這樣散發熱力、熱情的人，就能幫身心靈充電。獅子座對身邊親友非常好，喜歡分享、個性大方，而且他們擁有自信的幽默感，一切都發自內心，很真誠，沒有什麼算計心。



No.1 天蠍座：迷人風采、深度幽默

天蠍座有種看不透的神祕感及性感，讓人介於有點瞭解，又不是那麼明確的狀態，非常吸引人。他們的個性愛恨分明，是受人點滴、湧泉以報的代表，只要對天蠍好，他會回報10倍、20倍，甚至100倍，而且記憶力非常好，會特別照顧被歸類在自己人的親友。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

