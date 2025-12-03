天生吸引渣男體質？全天下女人都會捉的猴？《好運來-EP246精彩片段》

四季線上/陳玲慧報導

搶來的愛情註定不長久？林樂樂 (蘇晏霈 飾) 和林俊雄 (倪齊民 飾) 發現客戶退貨原因是因為他們買春花生技的產品便宜很多。林樂樂懷疑有問題提出想幫忙檢驗產品。

《好運來-EP246精彩片段》樂樂查到黑貨 妒婕捉到猴？

他們在路上遇到蔡佩婕 (程雅晨 飾)，得知她居然開了貿易公司，更加確定她和江弘軒 (吳政澔 飾) 有鬼。

《好運來-EP246精彩片段》樂樂查到黑貨 妒婕捉到猴？

偏偏有人寄秘簡訊要她去捉姦。花心江弘軒會有什麼下場？敬請大大期待喔！

《好運來-EP246精彩片段》樂樂查到黑貨 妒婕捉到猴？

👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》

廣告 廣告

【更多新聞】

蘇晏霈才是《好運來》本劇大魔王？何蓓蓓驚爆「正宮設局離婚」她不否認

程雅晨《好運來》偷虐「小麻吉」報應來了？童星蕭晴曦「做這一事」她嚇傻大叫

▶️【最新上架】👉《好運來》第246集





更多四季線上報導

民視新戲《豆腐媽媽》即將上檔！網友敲碗錦雯加入演出 本人「21字」回應了

林柏妤加入《好運來》軋一角！與「雙胞胎姊妹」蘇晏霈合體？兩人互動洩密了

《好運來》洪毛進加護病房急救「三度病危通知」！暴瘦15公斤、雙頰凹陷近況曝