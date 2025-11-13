天生好命！4大星座「福氣滿滿」人生順遂 獅子事業家庭兩得意、射手貴人運超旺
俗話說「相由心生」，有些人天生就給人討喜、好命的感覺，走到哪都有人幫。其實在星座學裡，有4個星座可說是「天生福星」，不僅運氣好，還能憑著個性特質越過越順，財運、幸福樣樣不缺。
獅子座：氣度大、有格局，中年事業家庭雙豐收
獅子座天生是人群中的焦點，自信又有企圖心，做起事來全力以赴。年輕時不論是在職場打拚，或累積資金創業，到了中年多半能闖出自己的一片天。他們性格爽朗、出手大方，異性緣不錯，但挑對象很謹慎，一旦成家就會專心經營。獅子不愛計較小事，遇到不公平也常一笑帶過，這樣的大格局反而讓他們貴人運旺、好事不斷，真可說是「心胸越寬、福氣越厚」。
牡羊座：勇氣是最大幸運，貴人相助一路順
牡羊座的好運常來自勇氣與行動力，有些人出生就不愁吃穿，也有人靠自己闖出一番成就。他們熱情、樂觀，對賺錢有衝勁，也願意付出努力，加上敢闖敢試、不怕失敗，往往能比別人更早抓住機會。牡羊重感情、講義氣，常為朋友兩肋插刀，也因此貴人多、人緣佳，不論工作或生活，總有人在關鍵時刻幫上一把。
射手座：真誠善良惹人愛，貴人緣強福氣多
射手座就像陽光般的存在，開朗、單純又沒心機，雖然有時說話太直白，但反而讓人覺得真誠可愛。他們樂於助人、不藏心事，因此人脈廣、好感度高，常在需要時獲得意外幫助。別看射手愛玩，做起事來其實很有責任感，腦筋靈活、學習快，只要用心就能做出好成績。射手最難得的是看得開、不執著，這份灑脫讓他們好運自然來，人生越走越順。
雙魚座：單純惹人疼，幸運總圍繞身邊
雙魚座心思細膩、待人真誠，做事總想盡力而為，也因此常獲長官賞識。即使偶爾犯錯，那無辜模樣反而讓人不忍苛責。雙魚天生柔軟、富同理心，總能讓身邊的人想保護他們。雖然偶爾會遇到小挫折，但他們懂得調整心態、不輕言放棄，靠著韌性與善良慢慢累積福氣，人生也愈來愈順。
延伸閱讀
就想把她們寵成公主！這3星座女「天生惹人疼」，總是被人捧在手心
其他人也在看
財富自由靠自己雙手！命理師曝只要努力就能賺大錢的3星座，處女蔡依林上榜，第1名剛好是世界首富
雖然我們很嚮往含著金湯匙長大，或者天外飛來財富的人生，但大多數人未必能有這樣的好運，不過想要賺大錢不用只靠幻想，在現實生活中，有些人天生具備強烈的事業心與耐力，他們深知成功來自踏實努力而非僥倖，因此投女人我最大 ・ 2 天前
【唐綺陽星座運勢週報11/10-11/16】雙魚感情有主導權，雙子工作過度忙碌 | ELLE
本週一水星逆行射手，容易溝通不良、說話太直白，需謹言慎行，避免產生誤會。週三木星逆行，情緒回穩，能好好收拾心情、釐清焦慮來源。水象大三角，水能量高漲，有星在25、26度者成為事件主角，週四水火合相高峰，周遭出現心直口快的正義魔人，留意交通、避免搶快，當心大型事故發生。Elle ・ 2 天前
小孟老師運勢／雙子座快去買禮物！3星座桃花開了
生活中心／綜合報導今日是11月12日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他建議雙子座購買溫馨禮物，對於感情運有所幫助，3星座也迎來好進展，獅子座曖昧指數攀升，巨蟹座的愛情桃花增加，金牛座感情也受到照顧。民視 ・ 1 天前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 9 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 7 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 18 小時前
全台都宣布了！12日停班、停課一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣。根據中央氣象署資料顯示，明（12）日受颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、台灣東部、東南部、南部地區及澎湖有陣雨，大台北及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。另外，由於颱風路徑過去稍微偏西移動並往南修正，因此預估登陸時間將延後至明日傍晚至晚上，暴風圈觸陸時間也會延後至明日清晨。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前