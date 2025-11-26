天生富貴命？這5個時段出生的人「吸金力最強」 一生財運特別旺

不少人好奇，為什麼有些人似乎天生財運較順？命理看法認為，不同出生時段象徵不同氣象與個性特質，其中寅、辰、巳、午、未這 5 個時段，被視為具備「富貴條件」。（以下為 24 小時制時間）

寅時（3:00–5:00）：木象初醒、人緣佳

寅時象徵木象甦醒，此時出生的人多半性格溫和，擅長與人相處，能從互動中獲得機會。因為真誠、善於協調，容易得到貴人支持，財運多隨人脈而來。

辰時（7:00–9:00）：朝陽初升、行動力強

辰時象徵萬物復蘇，這段時間出生的人思路靈活、有企圖心，通常能敏銳抓住機會。具備領導特質，做事有決心，若能持續朝目標前進，事業發展多半順勢上升。

巳時（9:00–11:00）：火象旺盛、看準商機

巳時屬火，個性外向、行動快速。洞察力佳，能在資訊中迅速找到切入點，加上社交能力強，容易建立有利的人脈圈，因此常能接觸到不錯的機會。

午時（11:00–13:00）：火氣最盛、執行力強

午時出生的人精力充沛、反應迅速，做決定時俐落果斷。面對挑戰不容易退縮，適合在競爭環境發揮實力，累積成績的速度也相對快。

未時（13:00–15:00）：穩重踏實、財運紮實

未時象徵金象，代表穩定而務實。這類型的人做事有步驟、不躁進，擅長規劃與分析，財運多靠長期累積。雖然成長不一定快速，但根基深、風險低。

需注意的是，這些出生時段象徵的是先天傾向，就像俗語說的「牛馬年，好耕田」，再好的條件也需要後天努力，才能真正把運勢化為實際成果。

