天生心裡沒痛覺？基因醫師：反社會人格和精神病態「4大辨別關鍵」





隨機殺人在世界各國時有所聞，台灣近年則罕見發生隨機殺人案，從2014年鄭捷再到2025年張文的犯罪行為震驚社會，「有些人為何反覆傷害他人，卻從不感到內疚」？心理健康和逃生議題掀起關注。基因醫師張家銘在張文犯案後，透過社群提醒大家如何分辨「反社會人格」和「精神病態」的關鍵，希望大家能保護自己，避免受傷。

張家銘醫師透過臉書粉絲頁「基因醫師張家銘」指出，「反社會人格（Antisocial Personality Disorder）與精神病態（Psychopathy）」的大腦真相以及應對策略，透過重點人格特徵分析，希望從生活細節幫助大家辨認「心裡沒有痛覺」的人。

有些人天生心裡沒痛覺?

張家銘醫師特別引用發表在《神經科學與生物行為評論》（Neuroscience and Biobehavioral Reviews）一篇研究，為說不出口的感覺，以精神醫學和科學角度分析辨別：「有些人心理就是沒有痛覺、學不到後果的重量」，強調所分享內容不是心理測驗，並非貼標籤，而是生活可見「4大辨別關鍵」與實用線索。

1. 會不會記得痛？

生活中我們最容易觀察到的差別，就是「後果有沒有留下痕跡」。研究指出，這和大腦的懲罰學習能力（Punishment Learning）有關，不是不懂規則，而是懲罰訊號沒有被寫進大腦的價值系統。生活裡的判斷重點不是對方「會不會道歉」，而是「下次會不會停」。

反社會人格： 常常會說：「我知道不對，可是當下就是忍不住」。可能會後悔，也會怕被抓、被罵、被處罰，只是衝動跑得太快。

精神病態（不一樣）：事情過了就過了，被懲戒、被警告，情緒反應很短，下一次依然照做。

2. 是否只會講，不會感覺？

張家銘醫師直指「人們常感覺對方講得頭頭是道，但就是覺得怪怪的」，這樣的直覺其實非常準確。

精神病態： 分子與神經層次上，常見的是「杏仁核對他人痛苦與恐懼反應低下」、「腹內側前額葉整合情緒與道德價值的功能異常」，所以在生活中呈現出來的樣子是「能分析對錯」、「能模仿情緒（情緒本身很淡）」，「卻沒有情緒重量」。

反社會人格：通常還是會有情緒反應，只是控制力差。



3. 追求的是刺激，還是連結？

「多巴胺獎賞系統」偏向即時回饋的人，生活會呈現明顯特徵：對刺激上癮，對平淡無感，精神病態傾向者，特別容易被「風險」、「操控感」、「權力」、「高刺激環境」所吸引，而對穩定關係、責任、日常付出，常感到空洞或厭煩，這並非是「單純個性」使然，而是獎賞參數被調歪。

4. 他是煞不住，還是根本不覺得有煞車

這個關鍵點是區分反社會人格與精神病態兩者最實用的生活指標。

反社會人格： 知道不對，內心有衝突，但當下煞不住。

精神病態：不太覺得有什麼不對，規則只是工具。張醫師解釋：「這背後，分別對應前額葉皮質抑制功能不足，與情緒價值系統本身低反應」，如果大腦本就對「懲罰與內疚反應低」，那麼只講道理可能不夠、期待他「想通」、「愧疚」、「自省」，生物學上本就困難。

「預防原則」避免傷害發生

張家銘醫師最後語重心長，建議以下「預防原則」保護自己，提早避免傷害發生：

用環境結構取代情緒期待，這類大腦，對「清楚、即時、固定」的外在回饋，遠比情緒暗示有效。

生活中可以這樣做：規則寫清楚、後果一致、不變動、避免灰色地帶：「這不是懲罰，是保護」。

對孩子與青少年來說，「時間點比說法重要」。研究反覆提醒，大腦可塑性（Neuroplasticity）非永遠存在。越早出現上述特徵，越需穩定作息、降低高刺激環境、避免獎賞系統被過度放大，這不是管教技巧，而是神經發育策略。

先顧好神經發炎與壓力系統慢性壓力與神經發炎，（因為）會進一步削弱前額葉與杏仁核連線。

「理解，不是為了原諒，而是為了不再錯用力氣」，不是每一段關係，都能等到對方「變得有感覺」，有些時候，設下界線甚至離開，是最理性的選擇。

研究不是替傷害找藉口，而是讓我們知道，哪些人需要煞車，哪些人天生心理沒有痛覺。

看懂（辨別）反社會人格與精神病態，不是讓社會更冷，而是讓我們更清醒、更安全。有些改變，需要時間；有些人，需要距離。懂得分清楚，本身就是一種成熟的善良。

