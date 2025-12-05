天生會賺也會存！3星座是理財高手 第一名投資快狠準

記者鄭玉如／台北報導

若想變得富有，除了懂得賺錢，還要善於投資。星座專家莎莎老師在節目《命運好好玩》分享3星座是理財高手，例如摩羯座，適合規劃長期投資，會認真研究各家公司的財務報表；而處女座則精打細算，偏好穩定的現金流。請參考太陽、金星、上升星座。

第三名、處女座（精算型）

處女座擅長成本控管，對所有支出都精打細算，例如主動了解電費算法；若家中有人是處女座，他們幾乎是隨手關燈的類型。另外，他們喜歡穩定投資，偏好固定現金流，購買的標的多半能迅速變現，投資也會妥善分配，身上時常留有現金，以備不時之需。

第二名、摩羯座（策略型）

摩羯座善於長期規劃，會為職涯與人生做最好的安排，有計畫地升職、轉職、加薪，創業時也能展現強大能力，是創業型的理財高手。摩羯座適合長線布局，會認真研究公司的財務報表。若身邊有摩羯座的朋友，不妨向他們請教投資策略。

第一名、金牛座（穩健型）

金牛座偏好購買自己認定有價值的東西，非常講究安全感，例如土地、房地產、收藏品，喜歡能夠長期持有的標的。雖然看起來「只進不出」，但真正需要花錢時仍會捨得花。投資方面很精準，他們會觀察標的是否穩健、是否維持長期上漲趨勢，因此常購買龍頭股，放著不看也覺得安心。

