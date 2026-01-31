天生的藝術家！小狗雨天出門「繪畫」留下滿地印記

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一段小狗散步時「自帶印章」的可愛畫面在網路上引發討論，一名飼主分享自家年僅6個月大的狗狗「黑熊」在外出散步時，因踩到水坑，在柏油路上留下整齊又密集的腳印，遠看宛如一朵朵梅花蓋滿地面，更令人驚喜的是，黑熊似乎還懂得「補墨」，聰明又呆萌的行為讓不少人直呼被療癒。

該名飼主表示，自家飼養的幼犬「黑熊」個性活潑黏人，平時就十分討喜，當天外出散步天氣晴朗、路面乾燥，他們途中剛好經過一處積水未乾的水坑時，「黑熊」好奇地踩進水裡，原本只是隨意玩水，卻沒想到這個小插曲，意外成了牠展現「藝術天分」的時刻。

年幼的「黑熊」個性活潑黏人，平時就十分討喜

當「黑熊」將自己濕漉漉的爪子踏上柏油路後，沿路留下清晰的腳印，一步一步排列整齊，看起來就像有人刻意在地面蓋上可愛的梅花章，更有趣的是，隨著腳印逐漸變淡，「黑熊」彷彿能察覺「水分不足」，竟然主動偏離原本的路線，再次走回水坑補充水分，接著又若無其事地回到乾燥路面，繼續留下完整印記。

這一連串有趣又充滿靈性的行為，讓主人感到既驚喜又哭笑不得，故事曝光也迅速引起網上熱議，不少人留言笑稱「太聰明了」、「居然還會補墨」、「根本是行走的印章機」，更多人感嘆，毛孩們總能為我們帶來這些最單純的快樂。