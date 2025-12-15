天生血管瘤 童心彩繪療癒印記

10歲樂樂天生血管瘤在她鼻頭上留下紅色色斑，遭受異樣眼光、治療多年漸漸找回自信，她用畫筆畫出最愛的家人，勇敢面對自己、也為顏面損傷的小朋友加油打氣。

樂樂：「這個是媽媽 這是爸爸，這個是姊姊 這是我，(狗狗) 奶油，爸爸 媽媽 奶油 姊姊都很愛我。」

在家有滿滿的愛包圍，但出外樂樂卻飽受異樣眼光。

樂樂的媽媽：「一出生她鼻子就有紅(斑)，本來想說她會自己消，可是沒想到，它就是越來越腫 越來越大，吃藥對她副作用太重了，可能沒什麼胃口，所以她體重幾乎都不長，停了藥 (血管瘤)它又長得很快，有吃藥 雷射就是沒有打麻藥，就要壓著打 所以就滿痛的。」

先天在鼻翼上的血管瘤，治療之路長達8年，紅色印記帶來不只皮肉傷、更是心痛。

樂樂的媽媽：「有一點點破皮的時候，它會流血不止，我們就會比較緊張，有的會講不好聽的話 會說，唉呀 你怎麼長這樣 醜八怪，安撫她 可是自己也會很無力感，畢竟我們遇到這麼多，有時候我們自己也會受傷。」

陽光基金會執行長 舒靜嫻：「很多的手術治療，甚至很漫長的復健，對孩子來講，其實身心都是很大的煎熬，家長也不輕鬆，我們協助生理復健 心理諮商，以及入校進行就學宣導，來幫助他們越來越好。」

陪伴樂樂熬過漫長療程，如今能自信跳舞、用畫筆彩繪童年。

樂樂：「那是我們家的蟲 (竹節蟲)，(姊姊帶回來 所以就生了好幾代)，(這個) 愛心 我很喜歡粉紅色，很漂亮 很溫暖 很有愛 很有陽光，我現在很可愛 很喜歡自己。」

