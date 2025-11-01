天皇辦園遊會還送絕美伴手禮 「一顆810日圓和菓子」御用名店曝光

日本天皇和皇后舉辦園遊會，還為參加者準備了絕美和菓子伴手禮。（翻攝自X@AurelijusZykas）

日本德仁天皇和雅子皇后日前在赤坂御苑舉辦園遊會，並貼心為來賓準備了御用伴手禮，立陶宛駐日大使在社群媒體上po出和菓子伴手禮，只見糖褐色的餅皮上烙有象徵皇室菊花的花紋，相當典雅美麗，不少日本網友熱心回覆該貼文，指出那就是傳說中千葉市的名店—菊園的「菊燒殘月」。

根據菊園官網介紹，初代菊園店主出身於加賀百萬石的城下町，自大正至昭和年間，他長期精心製作宮中儀式、天皇皇后兩陛下及皇族日常所用的御菓子，以及宮中祕傳名菓，並於昭和30年（1955年）完成長年宮中奉仕的重任。

菊園是位在千葉縣的和菓子名店。（翻攝自菊園官網）

當時，為祈願「菊之園」永續繁盛，初代店主承蒙已故入江相政侍從長賜予「菊園」之屋號，沿用至今。

初代菊園店主原本任職於日本皇室，昭和30年從宮內離職時侍從長賜予「菊園」之屋號，沿用至今。（翻攝自菊園官網）

菊園至今還為日本皇室提供不少傳統皇室愛吃的和菓子，其中就包含「菊燒殘月」，自古以來便被用作宮中晚宴的贈禮，柔軟的餅皮中包含有綿密甜口的紅豆餡，雖然材料簡單，細緻滑順的口感卻無疑是和菓子中的最高等級，店內也有販售，一顆810日圓（約新台幣159元）、紙盒裝單入1030日圓、杉木盒雙入3260日圓。

不少日本網友建議立陶宛大使，「菊燒殘月雖然最適合搭配日本茶，但其實和咖啡、紅茶、抹茶也都非常相配。出乎意料的是，配威士忌或燒酎、加氣泡水也很對味。」「這是在園遊會上很常見的『菊燒殘月』呢。想像著一邊賞月、一邊配著濃茶享用，一定特別美味」。

