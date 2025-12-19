即時中心／高睿鴻報導

總統賴清德、行政院長卓榮泰近日表態，為反制國會在野黨，憑藉多數優勢，持續強推有違憲之虞、恐傷害國政及財庫的修法，提出「不副署不執行」方案；如此一來，國民黨及民眾黨，就算在國會完成修法，也可能成為「空包彈」，無實際影響力。這也讓藍白氣炸，今（19）宣布將聯手提案、彈劾賴清德，理由是「反獨裁」；不過，民進黨發言人李坤城立刻反酸，既然反獨裁，怎麼對習近平、普丁等人都噤若寒蟬？

憲法法庭遭藍白癱瘓多時，先是強修《憲法訴訟法》，拉高大法官開會的人數門檻；接著，又連續兩次封殺賴清德提名的大法官，所有候選人均遭否決。但根據我國憲法，若要彈劾總統，勢必先經過憲法法庭審議。因此，對於藍白先癱瘓憲法法庭、後又喊彈劾的手法，李坤城大感不解，直言說，這根本是邏輯錯亂的「打假球」。

再者，他也怒批，藍白反對賴的理由竟是「反獨裁」，但面對國際公認的獨裁者普丁、習近平，在野黨卻始終噤若寒蟬，簡直是嚴重雙重標準。對於藍白宣布彈劾總統，李坤城也再次詳述，依據《立法院職權行使法》，彈劾案通過後，須向「司法院大法官」聲請；但問題是，藍白長期惡意杯葛人事同意權、癱瘓憲法法庭，如今大法官根本無法開會，所以是要找誰彈劾？他因此質疑，藍白一邊癱瘓司法、一邊又演戲喊彈劾，「這不是欺騙社會，什麼才是？」

快新聞／天真！癱瘓憲法法庭還嗆「彈劾總統」 綠營傻眼：大法官無法開會

國民黨、民眾黨近兩年在國會憑藉多數優勢，持續強推高爭議性法案。（圖／民視新聞資料照）

李坤城更批評，藍白黨團總召傅崐萁、黃國昌等人，高舉所謂的「反帝制、反專制」大旗，卻無視習近平無限延任、普丁發動戰爭的事實；國民黨黨主席鄭麗文甚至還稱「普丁不是獨裁者」。「連公認的獨裁者都不敢批評，還有何資格談反專制？」，李坤城怒問。

他接著也強調，藍白既然提出眾多違憲法案，就要有勇氣面對行政部門不副署。李坤城也重申，行政院標準非常明確，面對摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律的違憲法案，均會堅定立場不副署；但若是合憲合法的福國利民法案，行政院則會依法行政。

最後，李坤城也敬告藍白，在野黨在國會是多數，不應繼續鬧事。「總預算至今仍無法付委，民眾已經厭倦了藍白用彈劾的假議題，掩蓋在國會濫權立法、破壞憲政體制政治鬥爭」，他說。

