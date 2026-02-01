《天眼浩劫》傑森史塔森海上救援親上陣 動作火力更升級

記者王丹荷／綜合報導

「地表最帥光頭」傑森史塔森主演的全新動作鉅片《天眼浩劫》，這回挑戰前英國皇家海軍陸戰隊的菁英殺手角色，預告中他展現以一擋百的戰鬥實力，動作火力相較過往作品似乎更升級！尤其是1場緊張刺激的海上救援戲，更是將他的耐力推向了極限，使拍攝變成真正的體能挑戰，回憶自己漫長的動作生涯，他承認：「我常常做得太過火。」

繼賭徒、養蜂人和工頭後，傑森史塔森最新動作電影《天眼浩劫》化身傳奇前特務，片中體現了傑森史塔森全力以赴的態度，談到海上救援戲，饒是曾為英國跳水選手的傑森史塔森都大喊不容易：「很吃力，水下拍攝很難拍出好看的效果，大家都知道穿著外套和靴子有多難游泳。」但史塔森也表示自己已經不會感到緊張了：「沒什麼好緊張的，我已經做這麼多年了。」

廣告 廣告

回憶動作生涯，傑森史塔森表示，「每當受傷的時候就會想：『我為什麼要這樣？何不找替身演員來做就好。』我脖子受過幾次傷，身上很多地方也受傷過，這會讓你想起自己犯過的錯。」但他依然秉持著最敬業的態度：「既然開了頭，就要做到最好。我喜歡站在鏡頭前盡我所能，我多年來學習了各種不同技能，既然我具備拍攝這些複雜動作戲的技術，我就要全心投入。」

以《愛是您・愛是我》《真愛每一天》英倫紳士形象深植人心的比爾奈伊，這回在《天眼浩劫》中出演反派，除了對能與曾獲奧利佛、東尼、艾美獎的劇中演員哈里特沃特爵士合作感到興奮，也透露自己其實早就想嘗試動作片，未來甚至有機會主演動作鉅片：「以前人們會問：『比爾，你還剩下什麼？你想做什麼？』我總是開玩笑說：『你知道，我的動作片生涯早就該開始了。』後來我換了個美國經紀人，他笑了，但也想『有何不可？』所以我現在正在洽談拍部動作片，由我來扮演那個顯然不太可能的英雄。」

此外，《天眼浩劫》的拍攝地本身即為電影重要的一環，導演雷克羅曼沃分享：「我不是很喜歡在棚內拍攝，我喜歡找一些實景，像《坎達哈行動》我們就跑去《阿拉伯的勞倫斯》拍攝地。當你身處這些場景，真實感就會油然而生，唯有真實的東西才能帶出真誠。所以我們在懸崖邊蓋了1座燈塔，100%是真的，你可以看到傑森其中1場很激烈的動作戲就是於燈塔進行反擊，我們都來真的。」

《天眼浩劫》描述隱居在蘇格蘭偏遠小島的男子梅森（傑森史塔森 飾），遠離現代社會不與外界接觸，卻在拯救1名落海的少女後，引發了一連串危機，並導致他的住處小島遭到襲擊，這迫使他面對自己的過往並作出反擊。電影2月6日全臺上映。

《天眼浩劫》傑森史塔森（左）動作火力更升級。（車庫娛樂提供）

《天眼浩劫》傑森史塔森（右）動作場面親自上陣。（車庫娛樂提供）

傑森史塔森（右）、比爾奈伊合作《天眼浩劫》。（車庫娛樂提供）