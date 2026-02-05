天眼系統也沒用？中國11天失蹤百人 學者曝「人體零件」產業鏈真相

國際中心／綜合報導

學者明居正步踢爆中國驚人的「活體器官拆解」產業鏈。（示意圖／PIXABAY）

中國醫療黑幕連環爆！一名湖北女子指控黃石市精神病院非法關押正常人以騙取國家補貼；同時，民間尋人啟事激增，全境2億監視器竟難尋失蹤兒。學者明居正更引述錄音證詞，踢爆醫療體系內驚人的「活體器官拆解」產業鏈，揭露受害者年齡下探3歲，引發社會極度恐慌。

中國大陸近期接連爆出令人毛骨悚然的醫療與人口失蹤醜聞。一名湖北女子於2023年控訴遭黃石市精神病院非法關押，院方涉嫌冒用簽名偽造病歷，將正常人強行收治以騙取國家醫療補貼。該女子雖發出投訴信，卻反遭地方政府再次強制送醫，最終透過外流影片才讓事件曝光。儘管官方宣稱展開整頓，但外界認為地方財政枯竭才是導致非法勾當橫行的主因。

更令社會不安的是，中國青少年失蹤案件正以驚人速度攀升。儘管中國擁有遍布全國、超過2億個監視器的「天眼系統」，卻始終無法找回失蹤孩童。據統計，去年底短短11天內，全中國就有136人失蹤，年齡跨度自8歲至35歲。

學者明居正進一步揭發其中牽涉的「活體零件」黑幕。他指出，中南大學湘雅二醫院的一名實習醫師羅帥宇墜樓身亡後，其遺物中被發現錄音帶，內容驚爆資深醫師要求尋找3至9歲兒童作為供體，並在手術現場如「菜市場買菜」般分配器官。明居正感嘆，這種與政治無關的極端罪行頻傳，反映出當地法律制度已然崩潰，執法者本身即是犯罪者的恐怖現況。

目前中國官方雖介入調查精神病院騙補案，但活體器官交易與人口失蹤等結構性黑幕仍難以遏止。受害者家屬求助無門，甚至面臨報案反遭拘留的困境，法治崩解與醫療誠信危機已達臨界點。

