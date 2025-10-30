天祥、西寶、洛韶山區居民物資短缺游淑貞調度肉品馳援

吉安鄉長游淑貞獲西寶鄉親通報，因受太魯閣燕子口堰塞湖交通管制影響，導致天祥、洛韶、西寶等山區居民，肉品食材暫無法正常供給，尤其山上不只是交通受管制，居民多為工人及老弱長者下山採買多為不便，因此她即迅速聯絡蔬菜運輸回頭車，載返新鮮肉品供山上部落鄉親得以食用（見圖）。

日前游淑貞鄉長率領團隊馳援秀林鄉收容所，送達第一波關懷民生物資後，日昨再透過花蓮縣中橫休閒觀光發展促進會張榮城總幹事夫婦的通報，得知秀林鄉天祥、洛韶、西寶等山區居民八十餘名面臨多日肉類物資短缺，因此立即啟動第二波應援機制，籌備多樣化營養食材，委由蔬菜回頭車轉運入山，援助偏鄉居民在災情防護作為的交通限制下，暫獲均衡營養的肉品取得。

廣告 廣告

近期秀林鄉受燕子口堰塞湖影響，多處道路中斷或實施交通管制，山區居民及工人約八十餘人上下山不易，生活物資難以補給。雖然部分居民仍能依靠自種蔬菜維持生活，但肉品與蛋白質等營養來源受限而造成短缺。

為此，吉安鄉公所社會課即刻啟動物資整備工作，公所員工們集資自掏腰包加碼採購豬排、雞排、鹹豬肉及冷凍魚品等食材，讓山上避災居民能獲得營養補給。

十月二十九日傍晚，張榮城總幹事親運送蔬菜下山交貨後，並在返程前至吉安鄉公所載取愛心肉品物資，搶在管制放行時間內速驅車返回西寶山上。他感動表示，「感謝游鄉長率吉安鄉公所團隊的暖心關懷！」連日來雖受道路管制，驅車繞行或等待耗費時間和體力，但一切勞頓辛苦都值得。待物資車返抵西寶後，會協請鄰長逐戶依需求送達。

吉安鄉與秀林鄉簽訂「防災互助備忘錄」，彼此即是守望相助的好鄰居。此次由張榮城夫婦主動通報山區狀況，並義務協力運送物資，充分體現地方民力的人情溫度。感謝中橫觀光促進會長期扮演山區民情的橋樑角色，也肯定公私協力在第一時間整備物資後勤配送的默契效率。

游淑貞不捨地說：「辛苦的農民靠天吃飯，西寶的農民還得和猴群搶收成，實在不容易」。同縣同命的情誼緊密連結，防災不只是應變，更是共助的實踐，吉安鄉串聯公私資源，建立周全的物資調度與災時支援系統，讓花蓮鄉親都能在危難時刻感受到即時援助與實質鼓勵。