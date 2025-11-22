天福星來了！「4生肖」通往財運大門 肖豬獲意外之財

生活中心／彭淇昀報導

今（22）日就是小雪，紫微斗數老師姚本軍點名「4生肖」財運大門開啟。姚本軍表示，在最需要的時刻，天福星為「4生肖」打開財運的縫隙，在紫微斗數中天福星帶著一種柔軟卻力量十足的幸運，它不像天官那般強調位階提升，也不像祿存那般依靠踏實累積，而是以一種「不經意的好事」點亮人生中的財富氣場。

紫微斗數老師姚本軍表示，天福星為「4生肖」打開財運的縫隙。（示意圖／資料照）

姚本軍指出，天福星象徵被照顧、得天助、意外的收穫、看似無心卻能落入懷中的福分。從一種思緒來說，天福像是命運替你悄悄鋪好的機會，不需用力爭取，也能在重要時刻伸出援手；同時天福星其實也是一種心念引動的能量，越懂得珍惜與感恩的人，越容易吸引福氣流動到自己的生命中。

【生肖豬】

今天開始天福星對於生肖豬，財運便與個人的氣場緊密連動。豬者天生溫厚，也常因善良而無意中吸引貴人，而天福的降臨更將這種吸引力升到另一個層次。豬者會發現事情「順」得特別有感，專案達成比預期容易，合作對象願意給予更好的條件，甚至原本停滯的收入機會會突然打開。金錢的獲得可能不是爆炸性的，但多半輕鬆而穩定，有些甚至來自意外的補貼、紅利、禮金或服務上的回饋。若能在這段時間維持積極而柔軟的心態，天福將使豬者感受到被命運照拂般的財務舒心。

【生肖兔】

天福星對於生肖兔來說，屬於一種直接投射到收入與金流上的現象，兔者的財務狀態在小雪後變得格外亮眼。兔者細膩、聰慧，也很懂得抓住小機會，而天福讓這些小機會陸續變成實際的進帳。不論是工作績效帶來的加成、合作案的增加、投資收益的回溫，甚至是因好口碑而帶來的客戶連鎖效應，都讓財帛運呈現「不費力卻有收獲」的態勢。有些兔者則會遇到特別的好消息，例如公司福利、額外發放、或來自家人的金錢幫助。這段時間不必急著擴張，順勢吸納，福氣自然盈滿。

【生肖牛】

天福星對於生肖牛，金錢運的啟動便與伴侶、合作關係、甚至婚姻結構連動。牛者向來穩健務實，而天福使伴侶成為財運的重要推手，也讓兩人在金錢議題上更容易達成共識。伴侶的收入成長、家庭資源增加、共同財務的改善，都可能帶來實質上的安全感與收益。若仍是單身者，這段時間也容易因合作夥伴、師長或長期互動的對象而得到金錢機會，例如合夥邀約、被帶入新的工作領域、或因結識某位值得信任的人而找到更佳的財務方向。天福星對於生肖牛象徵著「有人幫你照顧金錢」，而牛者只需穩健配合，就能享受這份柔和但珍貴的助力。

【生肖雞】

天福星對於生肖雞，雞者本來敏銳、追求精準，而天福讓心境變得平和，也使金錢能量因心念的轉變而流動得更順。這段期間，雞者會感覺某些壓力減輕了，煩惱變淡了，心情舒展後，機會也自然靠近。財運多來自累積的人際善緣，或因過去的努力與深度經營而得到回報，也容易在學習、休息、心靈活動中意外獲得與金錢相關的啟發或資源。有人會在此時得到額外的福利、補助，也有人在放鬆後反而激發新的收入方向。天福在福德宮讓雞者體會到「心寬，路自然寬」。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

電子股高檔回落！不敗教主曝「1產業」大復甦：將迎3大利多

花159萬買一幅畫！他45年後賣出「飆破17億」 刷新女性藝術家拍賣紀錄

男子過海關下體「一大包」被攔！一看內褲塞「2隻瀕危鸚鵡」 下場慘了

國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷歡喜促成「回饋地方鄉親」

