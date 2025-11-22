天福星來了！「4生肖」通往財運大門 肖豬獲意外之財
生活中心／彭淇昀報導
今（22）日就是小雪，紫微斗數老師姚本軍點名「4生肖」財運大門開啟。姚本軍表示，在最需要的時刻，天福星為「4生肖」打開財運的縫隙，在紫微斗數中天福星帶著一種柔軟卻力量十足的幸運，它不像天官那般強調位階提升，也不像祿存那般依靠踏實累積，而是以一種「不經意的好事」點亮人生中的財富氣場。
姚本軍指出，天福星象徵被照顧、得天助、意外的收穫、看似無心卻能落入懷中的福分。從一種思緒來說，天福像是命運替你悄悄鋪好的機會，不需用力爭取，也能在重要時刻伸出援手；同時天福星其實也是一種心念引動的能量，越懂得珍惜與感恩的人，越容易吸引福氣流動到自己的生命中。
【生肖豬】
今天開始天福星對於生肖豬，財運便與個人的氣場緊密連動。豬者天生溫厚，也常因善良而無意中吸引貴人，而天福的降臨更將這種吸引力升到另一個層次。豬者會發現事情「順」得特別有感，專案達成比預期容易，合作對象願意給予更好的條件，甚至原本停滯的收入機會會突然打開。金錢的獲得可能不是爆炸性的，但多半輕鬆而穩定，有些甚至來自意外的補貼、紅利、禮金或服務上的回饋。若能在這段時間維持積極而柔軟的心態，天福將使豬者感受到被命運照拂般的財務舒心。
【生肖兔】
天福星對於生肖兔來說，屬於一種直接投射到收入與金流上的現象，兔者的財務狀態在小雪後變得格外亮眼。兔者細膩、聰慧，也很懂得抓住小機會，而天福讓這些小機會陸續變成實際的進帳。不論是工作績效帶來的加成、合作案的增加、投資收益的回溫，甚至是因好口碑而帶來的客戶連鎖效應，都讓財帛運呈現「不費力卻有收獲」的態勢。有些兔者則會遇到特別的好消息，例如公司福利、額外發放、或來自家人的金錢幫助。這段時間不必急著擴張，順勢吸納，福氣自然盈滿。
【生肖牛】
天福星對於生肖牛，金錢運的啟動便與伴侶、合作關係、甚至婚姻結構連動。牛者向來穩健務實，而天福使伴侶成為財運的重要推手，也讓兩人在金錢議題上更容易達成共識。伴侶的收入成長、家庭資源增加、共同財務的改善，都可能帶來實質上的安全感與收益。若仍是單身者，這段時間也容易因合作夥伴、師長或長期互動的對象而得到金錢機會，例如合夥邀約、被帶入新的工作領域、或因結識某位值得信任的人而找到更佳的財務方向。天福星對於生肖牛象徵著「有人幫你照顧金錢」，而牛者只需穩健配合，就能享受這份柔和但珍貴的助力。
【生肖雞】
天福星對於生肖雞，雞者本來敏銳、追求精準，而天福讓心境變得平和，也使金錢能量因心念的轉變而流動得更順。這段期間，雞者會感覺某些壓力減輕了，煩惱變淡了，心情舒展後，機會也自然靠近。財運多來自累積的人際善緣，或因過去的努力與深度經營而得到回報，也容易在學習、休息、心靈活動中意外獲得與金錢相關的啟發或資源。有人會在此時得到額外的福利、補助，也有人在放鬆後反而激發新的收入方向。天福在福德宮讓雞者體會到「心寬，路自然寬」。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
更多三立新聞網報導
電子股高檔回落！不敗教主曝「1產業」大復甦：將迎3大利多
花159萬買一幅畫！他45年後賣出「飆破17億」 刷新女性藝術家拍賣紀錄
男子過海關下體「一大包」被攔！一看內褲塞「2隻瀕危鸚鵡」 下場慘了
國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷歡喜促成「回饋地方鄉親」
其他人也在看
2026年準備發財！「財運超旺」6生肖曝光
2026年準備發財！「財運超旺」6生肖曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
12月要發了！3生肖職場表現亮眼 財運超旺
12月要發了！3生肖職場表現亮眼 財運超旺EBC東森新聞 ・ 1 天前
這身材你信她60歲？藍心湄美腿細到不科學！靠「一動作」瘦了30年！
她的舞台造型一向大膽，亮片戰袍、羽毛肩、超短連身服，每一套都把腿的比例拉到最極致！就連在韓國落地窗前隨手一拍，逆光照裡那雙腿直接延伸到天邊，讓網友瘋喊「這比例太扯」。而這些舊照最近又被翻出來，討論度反而比生日照更高。其實藍心湄維持美腿的方法她很早就公開過...styletc ・ 2 天前
威力彩頭獎2億元！3生肖好運爆棚 橫財不請自來
威力彩頭獎保證2億元，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖未來幾天受財神眷顧，橫財自動找上門，好運爆棚擋不住，將開啟財富的大門，喜接意外的驚喜。中天新聞網 ・ 22 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬慶功／張震演《Lucky Lu》帶Lucky物 幸運糖果「來自南港1間廟」
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。張震個人第二次成為金馬影帝，在慶功宴上他也分享了些小故事。鏡報 ・ 6 小時前
小雪大雪運不冷！農曆十月12生肖好運榜出爐
2025年乙巳蛇年農曆十月，利休養生息、進補蓄力。那麼，此月十二生肖運勢會是冰雪降臨，還是好運加持、溫暖如春？請跟隨科技紫微網一起來看看吧。科技紫微網 ・ 5 小時前
年底運勢大翻轉！4生肖12月財運爆棚
年底運勢大翻轉！4生肖12月財運爆棚EBC東森新聞 ・ 17 小時前
薑母鴨只賣冬天怎賺錢？業者揭秘「全靠1類食材」：看店家良心了
近日氣溫驟降，許多人都會呼朋引伴去吃薑母鴨暖暖胃。就有網友好奇，薑母鴨店一年只營業冬天「真的賺的到錢嗎？」釣出薑母鴨業者揭秘。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超俗！台中新開的薑母鴨「只賣199元」 每天都爆滿
超俗！台中新開的薑母鴨「只賣199元」 每天都爆滿EBC東森新聞 ・ 15 小時前
下週運勢出爐！ 「1星座」財運旺 夢想不只是夢
下週運勢出爐！ 「1星座」財運旺 夢想不只是夢EBC東森新聞 ・ 1 天前
本週運勢》普發1萬錢到手！4生肖沾光好運到... 謝沅瑾：屬雞小心禍從口出！ (11/24-11/30)
11月的普發現金，相信大家都已經申請得差不多了，也有不少人計畫好這筆錢的運用了吧！本週生肖運勢也沾光，有4個生肖在財運、事業及人緣上都有不錯的發展，不過唯獨屬雞的朋友們要特別注意，本週運勢各方面都普遍低落，想要更深入瞭解，現在就為大家解析本週生肖運勢。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 小時前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 1 天前
【土象星座運勢】11/22 摩羯座貴人相助、金牛座管理紛爭、處女座幽默應對
★摩羯座：容易處理外國、遠距、高等教育、法律、出版事務。可得貴人相助。 ★金牛座：容易接觸共有財務、共享資源、醫療保險事務。謹慎面對派系議題。 ★處女座：需要關注家人或處理家庭事務。避免過度反應，多些幽默感會更好。太報 ・ 1 天前
今迎小雪！3大生肖財運、貴人同步上門
今迎小雪！3大生肖財運、貴人同步上門EBC東森新聞 ・ 1 天前
12生肖本周運勢 屬雞者飛黃騰達、屬龍者愛情健康皆豐收
本周事業運前三名：1.雞工作：本週運勢旺盛，心想事成，為第一名。可以明確的向上司表明立場，到位的將專案完成，不居功自傲。2.龍工作：本周運勢不錯，為第二名。在公司多聽聽他人意見，對工作有幫助的主張和想法，才能取得成就。2.猴工作：本周運勢上升，同為第二名。即使...CTWANT ・ 2 小時前
睡覺超常流口水原因！中醫：不是單純睡太熟
[NOWnews今日新聞]你是否有過一早醒來後，發現枕頭濕濕的，流下許多口水的情況以為是太累、睡太熟導致。中醫師表示，其實這可能是身體在提醒你「脾虛」了。有3類人就可能會有這樣的問題，中醫師建議，可找...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
下週星座運勢出爐！牡羊準備迎接愛情考驗 處女重新整理財務規劃
●牡羊座本周的戀愛關係將進入現實考驗，曖昧是否值得、關係是否能走長久，都需要務實思考。本週適合談合作、簽約、重新整理人脈，能遇到可靠夥伴。財運提升但不宜衝動投資。●金牛座本周你的工作努力將看見明確的成果，名聲、客戶累積、回頭客都將是關鍵。感情更需要「穩定陪...CTWANT ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前