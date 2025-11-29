天福杯海峽兩岸名茶邀請賽 頒獎
▲2025年「天福杯」海峽兩岸名茶邀請賽頒獎典禮於福建省漳州科技學院體育館成功舉辦。
第十五屆「天福杯」海峽兩岸名茶邀請賽頒獎典禮日前在福建省漳州科技學院體育館成功舉行。來自海峽兩岸500位茶農歡聚一堂，欣賞漳州科技學院學子的精彩表演，一同迎接兩岸鬥茶盛況的獲獎名單揭曉。其中180名茶農懷著做好茶的初心與茶和兩岸、合作雙贏的美好祝願專程從台灣趕到現場參加頒獎典禮。
漳州市委二級巡視員王金獅，海峽兩岸茶業交流協會副會長黃榮文，漳州市海峽兩岸茶業交流協會會長劉文標，漳州市委台辦副主任許達武等領導與天福集團創辦人李瑞河、總裁李家麟、副總裁李國麟出席頒獎典禮，揭曉獲獎名單並為獲獎茶農頒獎。天福集團顧問李勝治，漳浦縣委常委盧秀雲分別為頒獎典禮致辭。
本次茶賽共設白茶、大紅袍、紅茶、高山烏龍、鐵觀音、普洱大葉曬青茶、普洱熟茶、茉莉花茶八大品類。每一片參賽茶葉都是茶農傾心製作、力求呈現天人合一的作品。賽事嚴格按照國家茶葉評審標準，始終堅持公開、公正、公平原則，層層評選、優中選優。經過取樣、檢測、初審、複審等8項評審流程，再由兩岸22位行業頂尖的權威茶葉評審專家評審篩選，最終評出各茶類的第一名、第二名、第三名各一個及優質獎若干個，總計195個，獲獎率5%。其中，劉少賢獲鐵觀音組第一名、王成安獲鐵白茶組第一名、游蘇鵬獲大紅袍組第一名、張學瑞獲紅茶組第一名、陳怡伶獲高山烏龍茶組第一名、王發丹獲普洱大葉曬青茶組第一名、楊志華獲普洱茶熟茶組第一名、新閩莉茶企獲茉莉花茶組第一名。獲獎茶葉均由天福高價收購。
2025年「天福杯」海峽兩岸名茶邀請賽由天福集團、漳州天福茶業有限公司、漳州科技學院主辦，天仁茶業股份有限公司協辦，福建省茶業協會、福建省茶行業職業教育指導委員會、漳州市漳台交流協會、漳州市海峽兩岸茶業交流協會、漳浦台灣農民創業園、漳浦縣茶業發展交流協會、廈門銀行股份有限公司漳州分行傾力指導。「天福杯」海峽兩岸名茶邀請賽始於1994年，是天福集團創辦人李瑞河先生為鼓勵兩岸茶農做好茶、提高茶農收入、促進兩岸融合發展而創設的鬥茶平台。31年來，天福集團始終秉承創辦人的初心，堅持舉辦茶賽。通過比賽，不僅搭建公司與茶農間高效順暢的產銷平台，為茶農創收致富添磚加瓦；也促進兩岸茶農交流互動，助力兩岸融合；更以良性競爭為驅動，激勵茶農不斷精進技藝，推動茶產業發展。
