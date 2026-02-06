天空不作美！超人力霸王吊掛定位 因雨進度延遲

高雄市 / 綜合報導

高雄冬日遊樂園，以超人力霸王為主題，活動還沒開始已經掀起話題！原定今(6)日上午，要將大型超人氣球，吊掛拖到遊艇碼頭定位，舞台區也將進行彩排，但天空不作美，飄起毛毛細雨，進度延遲，不過仍澆不熄民眾熱情，一早現場湧入不少大小朋友前來搶拍。

超人力霸王氣模，隨著氣體灌入，逐漸挺立，慢慢撐起身形，15公尺高的初代超人力霸王，以及超人力霸王迪卡大型氣球，昨(5)日晚間在高雄港邊測試，吸引民眾搶拍，隔天一早，現場更出動吊車，要將超人吊掛定位，雖然高雄下起毛毛細雨，但還是有家長帶著小朋友。

廣告 廣告

家長VS.小朋友：「換另外一個動作，這樣。」擺著超人經典POSE，和旅運中心前的公仔拍照合影，下雨天仍不減興致，有旅客特地從台北南下。

記者VS.小朋友：「很期待，(你從台北來喔)對，(這麼遠喔)，(特地來看超人力霸王嗎)對。」家長：「我們從台北下來，對，因為弟弟很想看，就想說來看看，因為可能今天來拍照的人比較少。」

今年高雄冬日遊樂園，明(7)日到3月1日登場，以超人力霸王為主題，原定6日上午10點，要將超人氣球吊掛拖到遊艇碼頭定位，舞台區也會進行彩排，只是天空不作美，進度稍稍延遲，但仍澆不熄大家對超人的熱情。

民眾：「很期待啊，帶來觀光，一些小朋友喜歡，不錯的效益啊，雖然還沒開始展出，我們就先帶(小孩)來看一下，我們家小朋友非常期待，應該是可以吸引不少外地遊客。」

超人還在暖身，高雄港邊先熱鬧起來，大小朋友風雨無阻搶拍，英雄還沒登場，民眾期待值已經爆表。

原始連結







更多華視新聞報導

主題性旅遊夯！ 海上跳島.出國追星成新趨勢

40年空中樂園將休園整修！ 民眾趁連假尾聲排隊搶玩

打敗劍湖山、六福村！台灣「樂園黑馬」崛起 遊客讚：CP值高、雨天也能玩

