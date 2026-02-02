天空也在哭！大S忌日紀念雕像揭幕遇暴雨 小S、S媽哀戚現身

【緯來新聞網】大S（徐熙媛）今（2日）過世滿1年，老公具俊曄親自設計紀念雕像選在忌日這天下午2點揭幕，現場下起大雨、體感溫度僅有9℃，S媽思念愛女心情忍不了，中午就率先抵達墓園現場，親朋好友則陸續現身，齊聚在她的安息地金山金寶山緬懷。

S媽勾著女婿具俊曄來看女兒了。（圖／記者許方正攝）

約莫下午1點20分，小S與老公許雅鈞一同走出休息室前往儀式會場，「黑人」陳建州與「范范」范瑋琪緊跟在後；最後是S媽勾著具俊曄的手一同前往會場，兩人邊走邊說話，足見感情之深。

小s（左起）和老公Mike，范瑋琪與黑人都現身。（圖／記者許方正攝）

