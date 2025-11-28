天空創意節 互動裝置感受當下

2025台北文創《天空創意節》開幕派對28日登場，台北文創總經理劉麗惠（後排左五）與評審團及創作者合影留念。（范揚光攝）

台北文創基金會主辦、左腦創意統籌策畫的「2025台北文創天空創意節」優選作品聯展，28日在台北文創舉行開幕記者會。今年共計185件作品參賽，最終選出「一首天空的歌」與「聽你所說的當下」兩組優選作品，即日起至12月28日展出，周末也安排風格市集與藝文演出，邀請民眾透過大型互動裝置、聲音轉譯與體感科技，在快速變動的城市節奏短暫停留，感受與世界的同步。

「2025台北文創天空創意節」以「當下 Dare to Share」為徵件主題，號召創作者以作品重新定義「當下」。本屆共收到185件作品報名參賽，脫穎而出的兩組優選作品，呈現出截然不同的創意語彙。

獲得「潛力新銳組」優選的「一首天空的歌」，由跨領域藝術團隊「雜波 ZAP」創作，作品以聲音與光構成互動裝置，將童年記憶中的氣球轉化為可觸發聲響的媒介。獲得「實驗新秀」組優選的「聽你所說的當下」，由設計團隊「屾之製造所」創作。作品呈現背對而坐的翹翹板，觀眾坐在兩端，透過話筒說出此刻想對對方傳達的句子。語言內容會被即時轉譯為旋律，再以音樂形式流向另一端，藉此探問當語言與字彙被抽離後，彼此是否仍能理解彼此。

台北文創總經理劉麗惠表示，「當下」不僅是時間單位，更是一種可被感知、可被經歷的專注狀態。天空創意節自2015年舉辦至今邁入第8屆，期間陪伴許多新銳團隊從概念邁向實踐，讓創意轉化為能被看見、被觸碰、也能真正打動人的作品。