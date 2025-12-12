天空塔怕再背鍋！打燈喊話「煙火不是我放的」 笑翻全網

怕再被誤認為101，台北天空塔用跑馬燈寫明身分並附上箭頭指路。（圖／翻攝自臉書，信義區三兩事）

位於台北信義區、即將完工的第二高樓「台北天空塔」，近日在試燈階段意外成為社群話題焦點。試燈畫面中，大樓立面以超直白的跑馬燈寫下：「我是台北天空塔，他→才是台北101」，還貼心附上箭頭指向真正的101，幽默又機智的自我介紹迅速在網路上爆紅，網友笑稱這是「最怕被誤認的高樓」。

相關畫面最早由一名女網友在社群平台Threads分享，影片中可見燈字清楚、訊息直白，讓她忍不住大讚：「台灣人真幽默！」該畫面發布後立刻在網路上引發熱烈迴響，短時間內被大量轉傳，成功成為信義區近期最熱門的都市話題。

有網友在臉書社團「信義區三兩事」補充指出，天空塔之所以會在試燈階段亮出這句「自我介紹」，可能是為了避免每年跨年夜總有民眾將其誤認為101、錯拍煙火，因此提前主動「驗明正身」，可謂是另類的防呆提醒。

這則幽默跑馬燈也激起不少網友共鳴與回憶，紛紛留言：「鄰居太有名也很困擾」、「台北天空塔：每次跨年一堆人對我吼『煙火勒？』煩死了」、「我去年就是現場那個看錯棟的人，倒數完才發現煙火已經放完」、「看錯棟的小丑在這」、「既然大家每年都看錯，天空塔今年乾脆也放一下煙火好了」。

也有網友笑稱：「我現在才知道它叫天空塔，之前都以為是被削過的竹子」，讓更多人意識到這棟大樓長年處於「名氣被遮蔽」的狀態。

台北天空塔雖位居信義區核心，且為全台第二高樓，但長年在台北101的光環下容易被誤認，特別在跨年煙火夜總有人將其當成主角。這次透過一句幽默標語點出事實，不僅展現建築本身的親民形象，也成功以一則跑馬燈吸引全台目光。

