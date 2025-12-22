天空如畫！大崙山「火燒雲」整片紅 冬至罕見壯麗美景

南投縣 / 綜合報導

昨（21）日是冬至，是一年當中日照最短的一天，許多攝影愛好者為了拍攝雲海，專程上到南投大崙山，沒想到在日落時遇到難得的火燒雲大景，讓許多民眾感受到冬至的美景，大飽眼福。

大大的太陽，在雲海間落下，天空雲層被太陽光芒，染成鮮豔橘紅色，夕陽餘暉景緻美不勝收，民眾說：「用走的上來，因為我是第一次來。」山峰連綿層層疊疊，雲霧繚繞在山谷間，雲海連綿看不到盡頭，印入眼簾的畫面如詩如畫。

昨（21）日冬至，是一整年當中日照最短的一天，許多攝影愛好者為了欣賞雲海，專程上到南投大崙山，用鏡頭記錄下這片美麗的雲海，日落時更驚喜遇到火燒雲美景，攝影愛好者劉榮芳說：「想說專程來大崙山看夕陽餘暉，看能不能遇到夕陽火燒雲，真的很幸運就有遇到。」

火燒雲在氣象上稱做霞，通常因為陽光低角度穿過大氣層，水氣與懸浮粒子折射長波長光線所致，日落的時候，太陽光因為太陽的位置逐漸沒入地平線，角度越小通過大氣層的厚度也隨之增加，在顏色變化會由黃變紅，在光影的折射下較容易形成。

火燒雲較長出現在夏季，特別是在雷雨之後的日落前後，根據古老諺語和現代氣象學的依據，早晨火燒雲可能預示天氣將變壞，可能會下雨，傍晚火燒雲則可能預示，隔天會是好天氣，這回在冬至罕見出現火燒雲，也讓眾人大飽眼福。

