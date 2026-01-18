《天空小訪客》發表會帶領親子 從繪本感受森林家園百款幸福

圖：《天空小訪客》新書發表會。(圖/主辦單位提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

福倉建設機構邀請采實文化、榮獲國內外重要獎項的新銳繪本作家―楊子葦老師，為大小朋友全新創作《天空小訪客》彩繪故事書的新書發表會，於暖陽煦煦的1月17日週六午後，在「福倉埕藝・溫度生活館」登場，現場楊子葦老師親臨講述創作彩繪歷程，獲得滿堂彩，另特別安排說故事姊姊帶領大家走進「繪本共讀時光」，以及充滿驚喜的「氣球魔術秀Show」，場面熱烈感人，共吸引將近100位大小朋友共同參與，台上台下用愛陪伴美妙的故事時光，度過別具意義的週末。

楊子葦老師在《天空小訪客》彩繪本中以溫柔筆觸、繽紛色彩，引領小朋友走入奇幻溫暖的森林家園，故事內容描述森林家園裡住著一群可愛動物們，歷經奇遇、彼此互相幫助並建立深刻友誼，傳遞出家園的百款幸福；福倉建設機構期盼藉由《天空小訪客》彩繪故事書，在孩子們心中種下善良與希望的種子，培養孩子們樂觀合作與上進力量，凝聚家園向心力，勇敢探索世界的美麗與精彩。

當天創作者楊子葦老師與大小朋友們聊天合照，現場群眾無不歡欣鼓舞，大家彷彿在迎接一位重要大朋友，「繪本共讀時光」則由說故事姊姊帶領小朋友一起分享故事中的美妙段落，講述《天空小訪客》主角―牛小福、馴鹿妹妹、兔子博士、棕熊弟弟之間的趣味片段，觸動小朋友豐富的想像力，現場歡呼聲不斷，最後還有充滿歡樂的「氣球魔術秀Show」，以純手工創造出五彩繽紛的動物造型汽球，創意十足，讓大小朋友收到驚喜小禮，每個人都帶著滿滿喜悅回家。

福倉建設機構始終相信「家是一種對幸福生活的承諾」，21層地標建築「福倉埕藝」更是在南桃園留下溫暖而堅實的印記，這次透過《天空小訪客》新書發表會，開啟2026年親子溫馨序幕，傳遞家的心幸福，歡迎對《天空小訪客》有興趣的大小朋友，洽詢「福倉埕藝．溫度生活館 」電話：(03)439-8333 / LINE官方線上客服：@fucha / 地址：平鎮區上海路203號。