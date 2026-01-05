天空清晨驚見「暴力藍色強光」⋯南高屏鏡頭君全程直擊！專家解答原因

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

網友開車行駛在國道一號，突然見到右前方出現「藍色強光」，納悶上網求解引起議論。（圖／翻攝台南大小事）

天有異象？南高屏地區5日清晨不少民眾不約而同，直擊天空出現藍色光束，且時間不算短，有人將行車紀錄器畫面放上網求解，引起網友熱議：「外星人入侵」、「塞亞人到了」。專家解答，原來真的是流星劃過，且該顆火流星體積不小，煙塵超過3分鐘。

蓮池潭、壽山、旗津海水浴場3個即時影像拍下火流星。（圖／翻攝高雄旅遊網）

網友開車於5日凌晨5月21日行經國道一號南下344公里處，天空突然出現一道藍色光束，希望懂天文、地理、靈異、軍事等方面的網友幫忙解答，畫面PO上《台南大小事》引起熱議，有專業網友解答，此為象限儀座流星雨，流星雨活動期約12/28至1/12，極大期在1/4、1/5仍可見到，以明亮火流星著稱。

廣告 廣告

蓮池潭、壽山、旗津海水浴場3個即時影像拍下火流星。（圖／翻攝高雄旅遊網）

有人上班途中看到，也有人連躺在家中床上餘光都瞄到了，高雄壽山情人觀景台即時影像也拍下這罕見畫面，一顆青綠色的超大火流星出現在高雄夜空，雖然流星只閃過短短2秒，但尾巴的火光留在夜空中達逾3秒，蓮池潭、壽山、旗津海水浴場3個即時影像拍下。

屏東星空大使施世治驚嘆，這次火流星能被完整記錄下來，實在太難得。（圖／翻攝台灣親子觀星會、滿州國小流星監視器）

屏東星空大使施世治驚嘆，這顆火流星體積應該不小，因為通過大氣層摩擦比較久也比較亮，而火光消失之後，煙塵持續超過3分鐘，算是很少看到的現象，這次能被完整記錄下來，實在太難得。

更多三立新聞網報導

賣家吐槽「阿嬤的最愛」過年糖果：我不懂，超難吃，不要買！全網朝聖

餐廳偷拍2女學生裙底⋯台南噁男瞎扯「比對腿粗細」沒做全套！下場曝光

不孝又孬！逆子不准賣房拿女友手機傳LINE：大家一起沒有 老母心碎提告

新北「裸女」當街跳車⋯目擊者驚呆打110：性侵或擄人？警到場真相曝光

