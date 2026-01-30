天空覆蓋「棉被雲」網友直呼美翻 界線分明民眾搶拍

新竹市 / 綜合報導

您平常會觀察空中白雲的變化嗎？昨(29)日在新竹，有民眾拍下厚厚的雲層覆蓋住半片天空，有人形容像是巨大的棉被一樣。奇特雲景讓許多民眾搶拍、也直呼真的很漂亮。照片PO上網路後，網友都很好奇這到底是什麼雲？氣象專家表示，這是高層雲，因為大氣穩定加上高空中水氣足夠，才會形成有介面的雲景。

抬頭看看空中的藍天白雲，有民眾發現，有一層厚厚白雲覆蓋住半片天空，還有人形容像是巨大的棉被，鋪展在高空。天然美景看一段不過癮，還有民眾拍到，暖黃色陽光從雲層後方灑落，變成一條柔和卻分明的界線，呼應天空藍白色的分界。

廣告 廣告

附近民眾說：「那個雲很漂亮，但這個雲第一次看到這麼漂亮。」附近民眾說：「我覺得那個雲好漂亮喔，好少見，平常也會抬頭看天空，但沒看過這麼漂亮的雲。」附近民眾說：「很特別，從來沒有看過這樣的雲，它們兩邊都分的很平均。」民眾驚嘆真的好漂亮，昨日上午新竹市東區新安路，有許多民眾發現天空中的雲跟平常不同，PO上社群平台掀起熱烈討論，不只也想看到更想知道是什麼雲。

氣象專家賈新興說：「基本上是屬於這種高層的雲代表，(因為)大氣相對是比較穩定，具有一些水氣，你可以看到它形成非常明顯的一個介面，那這個介面其實是從整個台灣海峽那邊，一直延伸過來。」

半片高層雲景讓新竹天空更迷人，也為日常增添驚喜，專家透露這屬於常見的景色，或許大家抬頭看看，也能捕捉到自然之美。

原始連結







更多華視新聞報導

新竹棒球場質疑聲不斷 高虹安曝影片說明改善真相

「線」阱？沿導引線行駛變逆向 新竹工務處：已責成廠商改善

再戰新竹縣長？ 傳賴清德力勸 鄭朝方動向受矚

