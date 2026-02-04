天空遊戲場女溜滑梯手骨折 控縣府卸責

去年10月民眾到八卦山天空遊戲場玩溜滑梯受傷，造成左手骨折。（圖／東森新聞）





去年10月彰化一名劉小姐，到八卦山天空遊戲場玩溜滑梯受傷，造成左手骨折，事發4個月還在復健，但卻沒有下文。劉小姐表示，當時縣府承諾會依照公共意外責任險處理，醫療費部分實支實付，但卻沒有下文，之後縣府又說只能理賠部分醫療費3-5成，其他不予理賠，要她自行申請國賠，讓劉小姐痛批縣府推卸責任沒有誠意，不過縣府表示，滑梯安全檢驗沒問題，劉小姐提出25萬賠償，公共意外責任險只能賠償部分成數，後續會協助她申請相關理賠。

劉小姐的左手上一道長長開刀後的疤痕，不只無法拿取重物，騎車時手還不時隱隱作痛，這些全是因為去年10月，她到八卦山天空遊戲場溜滑梯，摔倒受傷骨折留下的後遺症。

受傷民眾劉小姐：「因為左手還無法擺正的狀態下，我沒有辦法穩定正常的騎車，甚至是下廚或是一些日常生活，受限非常多的角度，造成我很大的不方便。」

劉小姐說事發後，縣府派員到家裡慰問，承諾會依公共意外責任險處理，醫療費用實支實付，但之後卻不聞不問，直到今年一月她主動聯繫，縣府態度大轉彎，強調溜滑梯安全檢驗合格，還說是劉小姐自己的問題，當初手術醫療費加上休養津貼，大約17萬多，縣府只願意賠償三到五成，也就是2、3萬元，其他要她申請國賠讓她無法接受。

受傷民眾劉小姐：「我覺得縣府態度很沒有誠意，一直推來推去，像踢皮球一樣。」

劉小姐說除了她溜滑梯溜到手骨折，還有一位女國中生腳也骨折受傷，縣府強調溜滑梯沒問題，但事後卻封閉施工，緩衝區也加長，質疑在推卸責任。

受傷民眾劉小姐：「真的是安全的，怎麼可能一天內有兩個人骨折 。」

受傷女國中生媽媽：「沒有一點誠意，他們只帶了一盒水果來，他們沒有疏失的話，他們公共的滑梯，為什麼還要去修正。」

彰化縣城觀處副處長林豊翔：「劉小姐申請的費用是，25萬的賠償金，後續我們會持續，跟保險公司爭取溝通醫療的費用。」

縣府表示溜滑梯滑出段的長度規定是28公分以上，但這個滑梯波度比較陡，原有設計是135公分，日前又加長到245公分，符合規範沒有問題，因為公共責任險理賠，必須按事故原因和責任成數賠償，後續將會持續跟保險公司，爭取醫療費用理賠，也會協助國賠申請。

