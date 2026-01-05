天空都亮了! 彰化.高雄.屏東清晨現罕見火流星

民視新聞／綜合報導

罕見火流星！今天（5日）清晨5點21分，包括屏東高雄彰化等地，都有鏡頭拍下火流星，讓天文迷振奮不已，專家研判這個火流星，屬於"象限儀座流星雨"，原本極大期落在前一天，但遲了一天，還是被鏡頭捕捉到畫面，不只本體極亮，火流星的煙塵還在空中持續超過三分鐘，非常罕見！

清晨五點多，太陽公公還沒出來，一道強光照亮天空，只見鏡頭一度亮爆，接著就看到一條貌似閃電的煙塵，持續在空中飄散，這畫面讓天文迷們眼睛為之一亮。

廣告 廣告





彰化、高雄、屏東鏡頭成功捕捉 罕見「火流星」本體極亮、煙塵飄散

滿州國小頂樓設置流星監視器，畫面一度被閃光亮爆！（圖／台灣親子觀星會、滿州國小流星監視器）









屏東星空大使施世治：「12月28號一直到今年的1月12號，是象限儀座流星雨的期間，然後這個流行雨它的極大期，是在1月4號的清晨，不過今天1月5號的，早上5點21分，我們在頭頂到南方這個方向，可以看見一顆火流星。」

屏東滿州國小頂樓裝設的流星監測器，拍到火流星，專家研判是象限儀座流星雨，不只火流星本體極亮，煙塵還盤旋超過3分鐘，在天文史中相當罕見。





彰化、高雄、屏東鏡頭成功捕捉 罕見「火流星」本體極亮、煙塵飄散

火流星本體極亮，煙塵盤旋超過三分鐘，全被鏡頭記錄下來。（圖／台灣親子觀星會、滿州國小流星監視器提供）









屏東竹田也有監視器拍到，住家上方天空閃了一下，瞬間宛如白晝。

高雄的鏡頭君也清楚捕捉火流星，長長的尾巴在夜空中格外清晰。

甚至再往北走，彰化也有民眾開車行經國道三號，肉眼目擊空中一片閃光，一度以為開戰了，飛彈打來。

彰化目擊民眾曾先生：「我那時候以為是飛彈飛過來，就突然很大一條的火流星，這樣飛下來。」

曾先生清晨五點多，開車要去市場賣水果，途中目睹火流星，又驚又喜，驚的是以為是飛彈，怕被打到，喜的是，原來是流星，趕緊許願，安啦安啦！

目擊民眾曾先生：「因為我是賣水果，我當然是許願說，今天生意會好一點，果然現在早早就賣完了。」

曾先生如願以償，早早賣完水果，收工後不藏私，把畫面大方分享出來，讓大家看到難得一見的火流星！





原文出處：彰化、高雄、屏東鏡頭成功捕捉 罕見「火流星」本體極亮、煙塵飄散

更多民視新聞報導

超巨火流星清晨照亮高雄天空5秒 3個「4K鏡頭君」同時直擊

「綠色流星」劃過南台灣 夜空爆亮真相曝光掀網友熱議

朱孝天批不喜歡F4的歌！張震嶽駁：流星雨很好聽

