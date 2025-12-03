天籟男高音撼動全場！周深「時差」驚艷萬人 反差魅力吸千萬粉絲

大陸歌手周深以「天籟嗓音」征服無數聽眾，從一度不被看好到如今成為萬人傳唱的實力派歌手。33歲的他不僅擁有專業男高音訓練背景，更能在表演中融合美聲與流行唱法，創造獨特音樂風格。近期登上江蘇衛視「音樂緣計畫」第二季，周深以細膩轉音詮釋《時差》一曲，再度驚艷全場，連現場藝人都忍不住鼓掌讚賞，歌曲更登上微博熱搜，獲得多家大陸官媒盛讚。

周深嗓音乾淨通透，真假音轉換收放自如，他在接受TVBS獨家專訪時表示，他一直希望能唱各種不同的風格，給觀眾朋友們帶來新鮮感。

廣告 廣告

舞台上的周深充滿仙氣，但在綜藝節目中卻成為反差滿滿的「喜劇人」。他至少上過30檔綜藝節目，高情商又幽默的表現，讓他成為節目流量的保證。這種反差魅力成功吸引大批粉絲，他的微博追蹤數超過1066萬人，其中年輕女性粉絲居多。

然而，周深的音樂之路並非一帆風順。面對生涯中的挫折，他曾坦言，很多粉絲說他的歌陪伴他們度過煎熬的時刻，但實際上是粉絲們陪伴他共度更多煎熬的時刻，每當被打擊到站不起來時，都是粉絲的支持把他重新拉回舞台。

更多 TVBS 報導

李珠珢疑遭伸鹹豬手！陌生男「拍肩+摸腰」一路跟 嚇壞急回頭

「與她約定共度一生」2PM玉澤演將成人夫 明年春天完婚

杜德偉紅館開唱！林志穎驚喜現身合體 全場瘋掉掀回憶殺

這5款中國超夯App要注意！數位部示警資安風險：個資恐外洩

