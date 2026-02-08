天線寶寶在雪地狂奔！歐洲桑拿馬拉松「奇裝異服」超獵奇 奇葩規則曝光

第15屆「歐洲桑拿馬拉松」熱鬧登場！參賽者們不畏嚴寒，紛紛換上天線寶寶、威利等奇裝異服，挑戰在5小時內「制霸」最多桑拿房。圖／取自東方IC

在寒風與冰雪覆蓋的愛沙尼亞奧特帕鎮（Otepää），近日上演了一場視覺與溫度的奇幻競賽「第十五屆歐洲桑拿馬拉松」（European Sauna Marathon）。參賽者們不畏嚴寒，身著各式卡通人物造型的奇裝異服，目標是在最短時間內「制霸」最多的桑拿房。

5小時極限「桑拿衝刺」

根據《Dailymai》報導，這項比賽並非傳統的長跑馬拉松，而是對體力、耐力與抗寒能力的綜合考驗。參賽者以4人為一組，必須在短短5個小時內跑遍主辦單位指定的數十間桑拿房。

為了確保比賽的公正性與深度體驗，規則相當具挑戰性，團隊全員必須在每間桑拿房內待滿3分鐘才能獲得積分。若敢挑戰躍入冰冷的「冰洞」或冷水池游泳，可獲得額外加分。

此外，賽事設有「秘密桑拿房」，參賽組別必須精準猜出主辦單位設定的停留時間，才能順利通關。

參賽者必須在每間桑拿房內待滿3分鐘才能獲得積分。圖／取自東方IC

主辦單位表示，這場馬拉松旨在推廣波羅的海（Baltic Sea）地區深厚的桑拿文化，更考驗著參賽者對極致冷熱溫差的適應力。圖／取自東方IC

卡通人物大亂鬥 創意服裝成焦點

除了競逐最快完賽的獎項，活動中另一個亮點是「最佳服裝獎」，現場氣氛歡樂，參賽者們紛紛發揮創意，裝扮成「天線寶寶」、神祕的「威利在哪裡」以及可愛的「史迪奇」等角色，甚至有人穿著充氣裝在雪地上奔跑，成為寒冷冬日中最熱血的風景。

主辦單位表示，這場馬拉松旨在推廣波羅的海（Baltic Sea）地區深厚的桑拿文化，同時也考驗著人們對極致冷熱溫差的適應力。儘管比賽過程辛苦，但參與者們紛紛認為，在冰雪中奔向熱氣騰騰的桑拿房，是人生中最難忘的極限體驗。

參賽者們認為，在冰雪中奔向熱氣騰騰的桑拿房，是人生中難得的體驗。圖／取自東方IC



