天色昏暗! 人孔蓋檢修工人遭撞飛 事發畫面曝光

南部中心／劉安晉、呂彥頡 高雄報導

7日凌晨12點多，一名施工人員在高雄鳳山青年路上進行人孔蓋檢修工程時，一名駕駛因為天色昏暗沒有注意，直接將人給撞飛，所幸被撞的男子送醫後沒有生命危險，事發當時的畫面曝光，相當驚悚。

事發畫面曝！人孔蓋檢修工人遭撞飛 駕駛：警示號誌距施工點僅幾公尺

施工人員蹲在路中檢修人孔蓋，才剛起身就遭轎車直接撞飛。（圖／翻攝照片）

施工人員走到路中央，在人孔蓋前蹲下來查看筆電顯示的數據，不過才過了12秒鐘，一輛白色轎車急駛而來，直接將人撞飛。救護人員：「你是你有飛起來嗎，撞到擋風玻璃就對了。」救護人員抵達現場後，立刻檢視已經躺在地上的男子，儘管他還有意識，但左腳已經明顯骨折，經過緊急包紮固定後，將人抬上救護車，送醫治療。這起車禍發生在高雄鳳山青年路上，當時被撞的施工人員正在進行人孔蓋檢修工程，一名駕駛根本沒注意，就直接將人撞飛大約十公尺遠。

廣告 廣告

事發畫面曝！人孔蓋檢修工人遭撞飛 駕駛：警示號誌距施工點僅幾公尺

警示燈號桿放在人孔蓋前僅4公尺，駕駛發現來不及直接撞上，施工人員撞飛10公尺。（圖／民視新聞）

肇事駕駛vs.記者：「我撞到的啦，不過那個警示燈怎麼放在那裡而已，他人就在那裡我就是沒注意到燈，撞到我也不知道麼撞到的。」肇事車輛的前擋風玻璃碎裂，施工人員的工具、電腦等也散落一地，甚至還有三角錐卡在車底，肇事駕駛說，當時根本沒看到前方有人。看看警示號誌桿，就設立在人孔蓋前四公尺，儘管有閃燈，但凌晨天色暗，只要車速過快，真的會來不及反應。高市警鳳山分局交通分隊長呂光原：「汽車駕駛人林男酒測值為零，初步肇事原因研判疑為林男，駕駛未注意車前狀況。」夜間施工卻無端遭撞飛，所幸男子送醫後沒有生命危險，相關單位強調，未來工程進行時，會特別拉長警示距離，同時也拜託駕駛人，一定要注意車前狀況，才能避免類似狀況發生。

原文出處：事發畫面曝！人孔蓋檢修工人遭撞飛 駕駛：警示號誌距施工點僅幾公尺

更多民視新聞報導

抓錯人了！台北女子穿著太像查緝對象 被警方要求下車盤查

太子集團每年都辦淫趴！海量台女網紅「淪性招待工具」

台中男欲領20萬現金稱要買黃金 員警、行員聯手阻詐被嫌「管太多」

