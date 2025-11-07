天色昏暗! 人孔蓋檢修工人遭撞飛 幸無生命危險

南部中心／劉安晉、呂彥頡 高雄報導

7日凌晨12點多，一名施工人員在高雄鳳山青年路上進行人孔蓋檢修工程時，一名駕駛因為天色昏暗沒有注意，直接將人給撞飛，所幸被撞的男子送醫後沒有生命危險，肇事駕駛說警示號誌距離施工地點只有幾公尺，看到時已經來不及。

天色昏暗！人孔蓋檢修工人遭撞飛 駕駛：警示號誌距施工點僅幾公尺

疑天色昏暗未注意車前狀況，駕駛直接撞飛執行人孔蓋檢修工程工人。（圖／民視新聞）

救護人員抵達現場後，立刻檢視已經躺在地上的男子，儘管他還有意識，但左腳已經明顯骨折，經過緊急包紮固定後，將人抬上救護車，送醫治療。這起車禍發生在高雄鳳山青年路上，當時被撞的施工人員正在進行人孔蓋檢修工程，一名駕駛根本沒注意，就直接將人撞飛大約十公尺遠。肇事駕駛vs.記者：「我撞到的啦（是在那邊施工喔）對呀，不過那個警示燈怎麼放在那裡而已，他人就在那裡我就是沒注意到燈，撞到我也不知道麼撞到的。」

天色昏暗！人孔蓋檢修工人遭撞飛 駕駛：警示號誌距施工點僅幾公尺

人孔蓋檢修工程工人遭撞飛，警示燈桿放置距離引發討論。（圖／民視新聞）

肇事車輛的前擋風玻璃碎裂，施工人員的工具、電腦等也散落一地，甚至還有三角錐卡在車底，肇事駕駛說，當時根本沒看到前方有人。聲源：附近民眾：「要有人指揮啦不是放燈而已，這遠遠的看得到嗎，對呀遠遠開過來看不到。」看看警示號誌桿，就設立在人孔蓋前四公尺，儘管有閃燈，但凌晨天色暗，只要車速過快，真的會來不及反應。高市警鳳山分局交通分隊長呂光原：「汽車駕駛人林男酒測值為零，初步肇事原因研判疑為林男，駕駛未注意車前狀況。」夜間施工卻無端遭撞飛，所幸男子送醫後沒有生命危險，相關單位強調，未來工程進行時，會特別拉長警示距離，同時也拜託駕駛人，一定要注意車前狀況，才能避免類似狀況發生。

