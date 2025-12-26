天色昏暗「自動頭燈」未開啟 男遭前車乘客檢舉挨罰1200元

左方白色車輛遭民眾檢舉未依規定開頭燈。（圖／TVBS）

一名男子近日遭檢舉未依規定開啟頭燈而被罰款1200元，引發爭議。男子表示，事發當時車輛已設定自動頭燈模式，天色雖昏暗但並未下雨，且檢舉人是從前車內部透過後擋風玻璃拍攝，隔熱紙顏色較深可能影響判斷。根據道路交通管理處罰條例，車輛在夜間、隧道、雨天或視線不佳時都必須開啟頭燈，違者可處1200至3600元罰鍰。

左方白色車輛遭民眾檢舉未依規定開頭燈。（圖／TVBS）

呂先生表示，日前下午2點多開車行駛在快速道路上，當時天色較為昏暗但並未下雨，他的汽車設定為自動頭燈模式，系統並未切換成大燈。然而，一個月後他卻收到一張1200元的罰單，被檢舉在雨天未使用燈光。呂先生感到十分困惑，強調「那天又沒有下雨」，且對方是從前車的後擋風玻璃拍攝進行檢舉，車窗隔熱紙顏色本來就較深，可能影響判斷。面對這張罰單，呂先生嘗試尋求解決方法，但求助無門。他提到：「我那時候打電話去問，問他（裁決處）說這個案子要怎麼做處理，要怎麼做撤銷」，但相關單位卻「互丟皮球」，「等於就是兩者不一，讓我們民眾去吞這筆罰單」。

廣告 廣告

自動頭燈模式是由車內電腦偵測外界光線亮度，當環境變暗時，系統會自動切換為頭燈；天色轉亮時，車燈也會自動關閉，讓駕駛不必手動操作。然而，根據法規，未依規定開啟頭燈可處1200到3600元罰鍰。在夜間、隧道、雨天或視線不佳時都必須開頭燈，即使是白天下雨也需開啟頭燈。至於呂先生當時的實際天候狀況如何，仍需進一步釐清。雖然車輛設有自動車燈模式十分便利，但民眾最好還是依當下情況適時手動調整，以免收到罰單。

更多 TVBS 報導

重罰6萬繳國庫 交通新規定「元旦嚴格管制」2縣市車主注意

違規被罰竟連闖紅燈還拒檢 林口男反指警程序瑕疵遭判敗訴

交通糾紛警察不開單！民眾怒告圖利 檢：無限上綱

貨運車違停卸貨擋路 單車騎士開嗆怒：台灣人你不生氣嗎

