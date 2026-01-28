天花板沒掃完先閃到腰？醫師提醒大掃除3大疼痛地雷

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

農曆年將近，家家戶戶忙著斷捨離與年終大掃除，天花板蜘蛛網、角落灰塵一一清除，卻也讓不少人掃到腰痠背痛，甚至一個不小心「閃到腰」或隔天起床落枕。醫師提醒，大掃除看似日常活動，實際上卻是肌肉與關節的高風險行為，若姿勢不當或長時間勞動，容易引發急性疼痛與運動傷害。

臨床上，打掃最常引起的疼痛部位包括肩頸與下背部。肩頸拉傷多與長時間低頭、抬頭清潔高處，或反覆使用同一姿勢有關，部分民眾過年期間久坐追劇、打牌，也會加重肩頸肌肉緊繃。

中醫師羅凱陽建議，清潔天花板或高處時應準備小板凳或梯子，避免過度仰頭；擦窗時避免長時間高舉手臂，可使用長柄刷輔助，並每20至30分鐘適度休息，輪流進行不同清潔工作。

肩頸痠痛、腰痛，趕緊這樣做

至於俗稱「閃到腰」的腰部扭挫傷，則多發生在彎腰搬重物時，尤其是彎腰後再加上左右旋轉，更容易造成急性拉傷。專家提醒，地板清潔時應「以蹲代彎」，避免長時間跪地或彎腰，可視需要使用護腰、護膝輔助，掃地、拖地時採弓箭步姿勢，或善用吸塵器、掃地機器人，減輕腰部負擔。

羅凱陽表示，若已出現痠痛不適，可透過簡單伸展運動放鬆肌肉。例如頸部拉伸時，將一手輕貼耳側，緩慢拉向前側，維持緊繃但不疼痛的程度；腰部則可平躺進行臀部與下背伸展，每次動作約1分鐘，重複數次，有助舒緩緊繃。

4穴位+中藥茶飲，可以預防肩頸痛

中醫觀點也提供日常保養方向，包括按壓風池穴、頸百勞穴緩解肩頸僵硬，以及腎俞穴、委中穴改善腰背不適，幫助氣血循環。飲食方面，醫師建議可適量飲用伸筋活絡茶，或透過藥膳如滋腎壯腰烏骨雞湯進行調養，但若疼痛劇烈或持續不退，仍應及早就醫評估。

羅凱陽提醒，年終大掃除重在「安全完成」，不必一次做到位，適度分段、正確姿勢與善用工具，才能避免掃除變成身體負擔，讓全家平安迎新年。

（記者 李政純 ，圖片來源：motionelements）

