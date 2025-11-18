天花板裝滿監視器 中央大學無人商店奇景曝 網：密集恐懼症發作

國立中央大學新開幕的無人便利商店，因店內天花板裝設至少50支監視器而引發關注，一名美食部落客拍成短片上傳後，迅速吸引1.3萬人按讚、千人留言，美食部落客表示，店內牆上有貼告示解釋，監視器適用於AI貨架即時商品管理，但不少網友看了直呼「看了頭皮發麻，密集恐懼症發作」。

美食部落客昨（17）日於臉書上傳一段短片，中央大學新開幕的無人商店，店內天花板裝有至少50支監視器，每個貨架前還裝有多角度監視器，一排甚至多達20支以上，店內幾乎沒有任何死角。

廣告 廣告

美食部落客說，店內牆上有貼字條，說明監視器是用於AI貨架即時商品管理，但看到這畫面仍讓她瞬間笑出來，直呼「真的多到不行」。短片曝光後，吸引1.3萬人按讚、千人留言，不少網友直呼「整個密集恐懼症」、「看了頭皮發麻」。

另有不少網友質疑，既然店內裝設了如此多監視器，為何還要設置無人商店；也有人好奇，是否因為擔心失竊，因此乾脆將監視器裝滿全店，「為何不乾脆聘員工」、「小偷太多了嗎？」、「不信任顧客，何必開放無人超商？」、「不說我還以為是在賣監視器的」、「買個東西壓力好大」、「乾脆恢復店員吧」、「好噁心，我沒辦法進去」、「科技始終來自於人性」、「做人正當，不偷不搶，有啥好怕」。

更多中時新聞網報導

SJ嗨歌大巨蛋利特感動噴淚

帥一下教練》體育班只是選項 身心均衡自然帥

《恨女》王彩樺素顏學藝 自認很會吹