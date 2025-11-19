天花板通風口 發霉積灰 北捷逾1年未清理

台北捷運平均日運量超過200萬人次，北市議員指出，忠孝復興、忠孝新生等人潮洶湧轉乘站天花板、通風口及燈具嚴重發霉積灰，文湖線自民國85年營運至今，面臨設備、號誌老化問題需重置，但重置最快要等到118年，還有議員發現台北捷運Go App以行銷綁架公共利益，辦活動資格只限會員乘客。北捷回應，月底前會完成年度清潔，同時強化驗收機制，另已邀專家檢查文湖線提出7項改善建議，以加強系統營運韌性，未來活動將提供部分獎項給非會員。

議員王欣儀接獲民眾檢舉，許多轉乘站天花板、通風口板材大面積泛黑、灰塵嚴重堆積結塊，甚至發霉，燈具金屬框也布滿灰塵，經查根本不符北捷每2個月清潔1次位置較低天花板與通風口清潔標準。

她指出，部分較高的天花板與通風口區域屬於需搭鷹架1年清潔1次，但上次清潔驗收是去年10月，今年要到11月25、26日才實施，已超過1年未清。

議員陳宥丞發現，北捷近3年24次故障中，文湖線占13次，有次大規模長時間故障影響7000多人。他質疑，文湖線自85年開始營運，面臨設備老化、號誌壽命等問題陸續需要重置，但最快重置的列車卻要等到118年，恐怕緩不濟急。

此外，議員侯漢廷指出，北捷108年慶祝運量突破100億人次，以全民皆可中獎方式找到幸運乘客，但自112年第125億人次起，資格改為「限台北捷運Go App會員」，炮轟北捷以行銷綁架公共利益，排除上百萬實際貢獻乘客。

北捷總經理黃清信回應，部分年度清潔區域確實有明顯髒汙，與材質問題、金屬易生鏽有關，將研議改善材質，月底會完成年度清潔，同步強化驗收機制。

他說，已在10月17日邀集府內外6位專家、學者對文湖線專案檢查，列管7項改善建議並強化系統營運韌性，預計年底完成。

黃清信指出，在突破100億人次時抽出10個中獎名額，只有找到6人，以會員獎勵方式可採實名制通知，基於公平性會考慮提供部分獎項給非會員。