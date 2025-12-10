天花鏡面挑高延伸視覺尺度，30坪混搭宅以金屬與特殊漆營造質感層次

編輯 游芷涵｜圖片提供 睿利設計

這間 30 坪的三房兩廳混搭宅，以深色石材搭配金屬元素，鋪陳沉穩而大器的質感基調；牆面則以宛若石紋的特殊漆塗佈，形塑出細緻而層次豐富的空間語彙。整體設計在剛柔之間取得平衡，展現低調卻鮮明的風格魅力。



一踏入玄關，懸空的穿鞋椅與收納櫃讓視覺更顯輕盈，特殊漆從此一路延伸至公私領域，形成一致的風格脈絡。開放式的公領域與客廳兩面通透採光，放大了整體空間感，沙發上方天花以大片鏡面結合條燈，創造出挑高與延伸的效果，使場域更顯開闊。客廳與餐廳的天花則以金屬弧形線條勾勒，為空間增添柔和韻律與視覺層次。餐廳以中島吧台連結餐桌，滿足日常輕食需求；黑色調的中島搭配鐵件層架與燈條，襯托酒藏與杯具的精品質感。廚房以玻璃拉門界定油煙區域，同時維持視線的通透感。

通往私領域的門片以特殊漆隱藏於牆面，使分界更加柔和自然。主臥延續公領域的設計語彙，牆面同樣以特殊漆呈現，懸浮櫃體削弱量體壓迫感，入口處設置的一日衣櫃更提升生活便利性。床尾以頂天立地的收納櫃滿足大量物件收納需求，金屬門片呈現成熟俐落的高級風格。

在客房，設計師以黑色包覆樑柱並相互連結，以斜面造型引導視覺、弱化壓迫，同時使空間更具特色。衣櫃配置燈條，形成宛如精品展示般的精緻氛圍；並規劃書桌機能，讓客房可兼作書房彈性使用。

睿利設計／林佑叡

地址：桃園市桃園區民光東路371號1樓

電話：03-3390036

Email：rzdesign@rzdesigntw.com

網站：https://rzdesigntw.com/

