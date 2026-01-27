一天苦練武打7小時！張鈞甯被操到「體脂剩13」 柯汶利甜讚女友：整部片都美

女星張鈞甯和導演男友柯汶利及新人演員侯詠薰27日一同出席電影《匿殺》媒體訪問。張鈞甯這次在片中有相當多精彩武打戲，她為此苦練近兩個月，天天練至少7小時，被操到體脂降到剩13，回憶起那段訓練過程，她打趣直呼：「痛並快樂著！」

女星張鈞甯（右）和導演男友柯汶利（左）及新人演員侯詠薰（中）27日一同出席電影《匿殺》媒體訪問。（圖／記者 伍映澄 攝）

張鈞甯為了完美詮釋角色，有不少激烈的打戲，還為此苦練了近2個月武打，她分享，「我每天早上8點到現場，做成家班基礎功訓練，會壓腿試著要你劈一字馬，但我劈不下去，還要在空中飛踢，下午就開始自由搏擊的訓練，還有跟劇情相關的一些動作訓練。」

不僅如此，張鈞甯透露，每天都還有前滾翻、側翻、後滾翻等訓練。她笑說，有次練習過程中她剛好滾到助理面前，對方對她說了一句「姐，妳也太不容易了，都這把年紀還在地上爬。」讓她聽完頓時覺得「心裡有點酸酸的」。那陣子她每天都全身酸痛，「下床都要用手把腳搬下床，基本上筋膜槍不離身，只要一下班，就是一直拿筋膜槍打各處，痛並快樂著」。

張鈞甯為了完美詮釋角色，苦練了近2個月的武打。（圖／記者 伍映澄 攝）

張鈞甯笑說，當時累到體脂降到13，體重上雖然沒有太大變化，但那陣子食慾超好，「我吃爆炸多，早上要吃飯、吃麵，午餐吃半小時後，需要睡一個半小時，晚上睡前還會吃泡麵，自嘲「很像在當兵」，目前體脂已經恢復到17。她還打趣分享，可能因為那陣子的訓練，現在變得不太容易胖，為了不要讓自己臉凹陷，見媒體前還會特別喝一大杯水，「用水來營造一種膠原蛋白。」

值得一提的是，張鈞甯在片中的高馬尾造型正是男友柯汶利的想法，柯汶利分享，「她拍了很多運動廣告，可以看得出這個女性非常有魅力，這個角色也很適合這種比較有力量感的女性。」不過張鈞甯笑說，因為綁起來非常的緊，一開始很怕頭髮會掉光，「後來發現拍起來有變年輕，想說那就拍吧！」

柯汶利被問到有沒有覺得女友在片中哪個角度最漂亮？他當場甜喊：「整部片都很美啦！」閃瞎大家。不過他接著解釋，「每個演員都有他最好看的角度，還是要為角色去設計鏡頭，比如她有場戲從車上跳下來，也是跟攝影師討論時，就希望她有這個出場的鏡頭。」一旁的張鈞甯聽完後則是甜對男友說：「紅包我再塞給你。」互動相當可愛。

柯汶利放閃女友張鈞甯，稱讚對方整部片都相當美。（圖／記者 伍映澄 攝）

《匿殺》在中國大陸上映後創下亮眼票房，被問到台灣上映後會不會想祭出票房公約？柯汶利笑說，如果台灣票房可以破億，會請大家吃雞排、喝珍珠奶茶，來回饋影迷們。《匿殺》將於2月13日全台上映。

