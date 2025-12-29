天菜主廚帥出新高度！黑白大廚孫鍾元寫真照曝光
娛樂中心／杜子心報導
近期討論度最高的Netflix 實境秀《黑白大廚：料理階級大戰2》，當中最受矚目的參賽者之一孫鍾元是「白湯匙」代表主廚，日前他在第二回合1對1「黑白對決」中擊敗被視為強敵的「三星殺手」，順利晉級第3回合，穩定的節奏與冷靜判斷力再度圈粉。節目熱度延燒之際，孫鍾元也在社群平台公開人生首次個人寫真，帥氣畫面曝光後立刻引發網友熱議。
孫鍾元分享自己這次的拍攝經驗比想像中困難許多。（圖／翻攝自IG@jw.sson）
孫鍾元近日在IG發出多張寫真帥照，並在文中分享這次的拍攝經驗，孫鍾元笑說，比想像中困難許多，不只是擺姿勢，而是要依照服裝與情境營造對應的表情與氛圍，對他而言是全新的挑戰。他也分享，第一次拍攝時因太過緊張、動作生疏，讓現場工作人員露出錯愕表情，至今仍印象深刻。不過在團隊耐心引導下，最終順利完成拍攝，讓他感嘆原來自己也能體驗這樣「帥氣的世界」，是一段相當珍貴的回憶。
孫鍾元是目前南韓唯一同時擁有兩間米其林一星的主廚。（圖／翻攝自IG@jw.sson）
事實上，孫鍾元不只是節目話題人物，更是南韓Fine Dining界的重要指標。他同時主理兩間米其林一星餐廳「L’Amant Secret」與「Eatanic Garden」，後者更於今年躋身「亞洲50最佳餐廳」第25名，成為目前南韓唯一同時擁有兩間米其林一星的主廚。非料理科班出身的他，原主修土木工程，卻在大學時期因參訪美國廚藝學院而毅然轉換跑道，並曾於多家米其林三星、二星餐廳磨練實力。他在節目中說出的那句「我的星星必須由我自己創造」，也成為本季最具代表性的名言之一，讓《黑白大廚2》的討論度再被推向新高。
原文出處：《黑白大廚2》天菜主廚「寫真照」曝光！「王牌實力+偶像臉蛋」超圈粉
