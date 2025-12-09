「天菜主播」驚傳猝死！體內驗出「1毒」同事悲：前天還好好的

國際中心／綜合報導

泰國知名新聞主播納塔武特（Nattawut Ponglangka）日前被發現陳屍家中，年僅 35 歲，由於他本人在過世前一晚才正常主持節目，驟逝消息震撼泰國媒體圈，檢警進一步追查卻發現「案情不單純」，原以為是心律不整意外身亡，但法醫卻在他體內驗出致命氰化物，讓整起事件急轉為疑點重重的調查案，警方目前已全面介入，釐清毒物來源與死因真相。





主播

泰國8頻道主播納塔武特被發現陳屍家中，才 35 歲，前一晚仍正常播報，死訊震驚媒體圈。（圖／翻攝自IG@natdjza）

泰國8頻道新聞台主播納塔武特（Nattawut Ponglangka）上月 29 日被發現陳屍家中，年僅 35 歲。他前一晚還在鏡頭前正常播報，毫無異狀，突如其來的死訊震驚泰國媒體圈。他的搭檔薩拉瓦特在社群貼出兩人共同主持畫面，哀痛表示難以接受，「願你安息，雖然震驚，但這卻是真實發生的事」。

廣告 廣告





主播

案發初期被懷疑是心律不整猝逝，但法醫檢驗卻在納塔武特體內檢出致命氰化物。（圖／翻攝自IG@natdjza）

事故發生當下，警方初步研判死因可能與心律不整有關，但法醫採檢後的結果卻完全改變方向。司法部法醫科學研究所確認，他的血液與胃部皆含有致命劑量的氰化物，使案件從疑似自然猝逝轉為高度疑點事件。警方已著手調查氰化物來源，強調「所有可能都在評估之列」，同事普塔（Phuttha Apiwan）在節目中回顧納塔武特最後一次露面後的行蹤。他指出，主播在凌晨2時下班返家，當時屋內共有5人一同吃著剩菜並喝酒聊天，氣氛輕鬆無異狀。友人們陸續在清晨時分離開，有人甚至睡在沙發裡，現場情況看似完全正常。

主播

同事透露納塔武特深夜下班返家後與友人吃飯、喝酒，當時氣氛正常，沒有異狀。（圖／翻攝自IG@natdjza）

然而，網路上也有人整理出納塔武特生前曾發表多篇情緒低落的貼文，內容談及生活壓力、人際挫折與「善良的人容易受傷」等感慨，如今這些貼文已全數被刪除，引發更多關注。隨著法醫證實體內含氰化物，外界正密切等待警方釐清這位年輕主播的真正死因。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：「天菜主播」驚傳猝死家中！體內驗出「1毒」疑不單純…同事悲：前天還好好的

更多民視新聞報導

成年男追國中妹「死會秒崩潰」！約汽旅「狂做1事不讓逃」網炸鍋

20歲選美冠軍「出手1歲男友兒」！檢挖原因「想生寶寶」怒了

退休金慘遭侵蝕「2大錢坑」！專家急提醒「不是少買就好」：快丟掉

