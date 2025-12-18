天菜形象崩塌？涼糕哥被爆欠錢、追撞不賠 苦主車輛只能報廢

游勝綸過去曾發生追撞事故，如今遭控至今未解決賠償問題。翻攝owoyayababy IG

曾因外型出眾、在東湖市場販售涼糕而被網友封為「天菜涼糕哥」的游勝綸，當年一夕爆紅後短暫踏入演藝圈，隨後逐漸淡出大眾視野，近年鮮少出現在媒體版面。近日，他再度成為網友討論焦點，接連爆出財務、交通事故等爭議，引發外界關注。

據《鏡週刊》報導，近日有網友於社群平台爆料，指游勝綸積欠律師費約新台幣1萬元已多年未清，貼文曝光後，又有民眾投訴，指控他約4年前在隧道內發生追撞事故，從後方撞上對方車輛，造成車子嚴重毀損，最終只能報廢，但事後卻未妥善處理賠償事宜，讓受害者一家承受經濟壓力。

游勝綸近期透過直播分享在各地賣涼糕的過程而再度翻紅。翻攝owoyayababy IG

事實上，游勝綸曾於2021年在社群平台發文，自行提及曾遭遇一場車禍，當時他表示事故中雙方人員均無大礙，自己僅受輕傷在家休養，感嘆「這次的命是撿回來的」。該篇貼文當時並未引起太多關注，如今卻因相關投訴再度被翻出，引發不同解讀。

投訴者表示，事故發生初期，游勝綸態度還算配合，當時承諾會以分期方式進行賠償，但事後卻逐漸失聯，最後只能交由保險公司處理。未料保險公司也表示，多次嘗試聯繫游勝綸未果，指他始終未出面，導致理賠程序長期停滯。

投訴者指出，事故車輛登記在母親名下，該車當初購買價格約85萬元，使用約6年，以二手市場行情評估，仍有約40萬元價值。但當時車禍發生，由於游勝綸未投保相關保險，最終僅能透過自家保險理賠，卻遭保險公司以最低配備標準估算，核定理賠金額不到20萬元，與實際損失落差甚大，讓一家人相當無奈。

投訴者更透露，保險公司私下曾說，遇到像游勝綸這類「無固定薪資、難以實際追討賠償」的案件，即便訴諸司法，往往也難以獲得實質補償，考量時間與成本後，最後多半只能草草結案，導致受害者最終只能自行吞下損失。



