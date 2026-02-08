天菜舞者血癌痊癒！首現身時尚活動 曝身體現況

南韓男星車炫承出席26 F/W首爾時裝周。（圖／翻攝自車炫承 IG）





曾參演Netflix實境綜藝《單身即地獄》的被讚為「巧克力歐巴」的車炫承，在去年9月底無預警宣布自己罹患白血病（血癌）並持續治療的消息，並在個人YouTube上分享過程。在同年12月22日也通過IG，宣布痊癒的好消息，昨（7日）也首度回到工作崗位，現身首爾東大門設計廣場參與韓國品牌ADLIELOS的秀場。

去年車炫承因罹癌暫停工作專心治療，年底時候帶來病癒的好消息，讓不少粉絲感動不已，而痊癒後他也休養一段時間，通過IG也可以知道好好的跨年、去日本旅遊等，慢慢調整狀態。

廣告 廣告

南韓男星車炫承罹癌痊癒後，首次回到工作崗位曝現況。（圖／翻攝自車炫承 IG）

南韓男星車炫承罹癌痊癒後，首次回到工作崗位曝現況。（圖／翻攝自車炫承 IG）

直到昨日車炫承才正式回歸工作崗位，參加了於東大門舉辦的「26 F/W首爾時裝周」，可以看見他頂著剛長出來的平頭，身穿黑色皮外套現身，身材狀態到氣色都很不錯，讓粉絲更加放心。



【更多東森娛樂報導】

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

●3女1男畫面曝光！韓男星遭爆性交易 怒：被抹黑

●河北彩伽換新經紀公司！宣布用回原藝名「河北彩花」

