天菜警察臥底「脫到剩內褲」破獲逢甲同志淫窟
台中市第六警分局日前接獲民眾檢舉，指稱逢甲商圈內一棟透天厝被裝潢成華麗會館，表面打著男性交友休憩空間旗號，實則暗地從事不法色情活動。該會館收取500元入場費，並訂定特殊規定，要求進場男性必須全身脫光，僅能穿著一條內褲，讓身形一覽無遺。
為確實掌握犯罪證據，警方特別指派3名外型帥氣、體格精壯，符合同志圈「天菜」標準的員警執行臥底任務。3名員警在長達一個月的潛伏期間，為取信業者並完成蒐證，配合規定脫到僅剩內褲入場，其中一人甚至重複消費3次。員警表示，必須在昏暗燈光與擁擠環境中自然融入對話互動，稍有不慎就可能引起店家懷疑，辛苦程度不亞於臥底任務。
警方調查發現，該會館內部空間規劃縝密，總共隔出10間風格各異的主題包廂。包含配備床具的獨立單間、充滿異國情調的日式榻榻米房，以及專門播放成人影片的視聽空間。更設有大通舖形式供顧客進行多人運動。值得注意的是，每個包廂均無房門設置，形成相當開放的環境。
會館內各包廂均備有保險套、潤滑液等用品，業者另外提供情趣吊床及蒙面面具，供顧客使用以保護隱私並保持神秘感。消費者可選擇穿著自己的內褲或使用會館提供的拋棄式四角褲。
專案小組在掌握充分證據後，持搜索票展開突擊搜查。警方在會館倉庫內搜出大批保險套、潤滑液及蒙面面具等證物，當場查獲正在包廂內觀看成人影片的2名男性消費者，以及涉嫌經營色情場所的45歲姚姓負責人。3人被帶回警局訊問後，全案依妨害風化等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
參與任務的3名員警在任務結束後表示，這種任務一次就夠了，整個會館都是男性在從事性相關行為，生理上較不能接受，犧牲太大了。此次行動成功搗破這處隱密性極高的色情場所，有效維護社會善良風俗。
