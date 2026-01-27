天菜3帥警「只穿內褲」 臥底扮客潛男模會館

警方懷疑涉有不法，為了蒐證，特地派了一名員警進入當臥底，果然查出暗中提供性交易。（圖／東森新聞）





台中西屯區有一間專門經營男性交友的場所，警方懷疑涉有不法，為了蒐證，特地派了一名員警進入當臥底，果然查出暗中提供性交易，警方長期埋伏蒐證，持搜索票突襲會館，當場抓到姚姓負責人，依妨害風化送辦。

破獲性交易會館員警：「你不要動，不要動，手先拿出來，警察搜索票。」

員警拿著搜索票，闖入一間同志會館接待室，房內有3位裸上半身的男子，2位站著的男子竟然是偽裝成客人的臥底警察。緊接著警方從接待室一路往後搜索。員警拿著滅火器用力撞開會館房間，發現會館內還有2名裸上半身的客人。

破獲性交易會館員警：「你衣服在哪裡，衣服在哪裡。」

原來這間會館表面上是男性交友休憩空間，實際上卻收取入場費，讓消費者自由進出從事色情活動。不僅如此，警方還在店內查獲一些接客時使用的器具跟兩箱蒙面面具，倉庫內地上，也都是滿滿的裝扮衣物，旁邊一個層架上也堆滿貨，警方將搜到的不法所得，也都通通查扣。

第六分局西屯派出所所長王凱政：「本所員警日前持搜索票前往查緝一處，涉嫌經營妨礙風化場所，當場查扣不法所得及相關設備，並將負責人依法送辦。」

警方在轄區發現疑似有一間性交易會場所，特別的是這間是專為男性交友服務的會館，警方立即成立專案小組，並事前派員假扮，同志客人潛入蒐證，還得要脫上衣配合指令，還好歷經多日觀察與蒐集資料，終於確認場所內確實涉及性交易經營，查扣不法所得工作手機跟店內提供給客人使用的器具，涉嫌提供性交易場所的44歲姚姓主嫌依妨礙風化跟涉嫌性交易送辦。

