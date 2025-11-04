天蔥易主》王令麟接手3年仍無法翻身 天蔥老闆再換人

9月30日，上櫃公司天蔥召開股東臨時會，全面改選董事，並推選陳銘鴻擔任董事長，新團隊正式入主，不過相關人馬並無餐飲背景，不禁讓人好奇，新買家有什麼企圖？

昔日牛排名店掛牌風光 上櫃後陷連年虧損

外界對天蔥或許很陌生，該公司創辦人是盧俊賢，其家族因經營天母洋蔥牛排餐廳而聲名大噪，20多年前盧俊賢自立門戶，另創「Mr. Onion」，並推動公司進入資本市場，2015年掛牌後，成為食安風暴後首家上櫃的餐飲公司，股價曾一度飆漲至99.9元。

但好景不常，天蔥上櫃後營運狀況不佳，自2016年起，已連續虧損多年，公司高層也頻頻異動，全盛時期門市超過40家，目前只剩個位數。一名業界人士說：「多年來，一直都有餐飲品牌想借殼，但最後無疾而終。」

王令麟野心勃勃 接手仍無法翻轉

直到2022年，市場終於出現買家，由東森集團總裁王令麟入主天蔥。知情人士透露：「王令麟當初入主天蔥時野心勃勃，不僅計畫結合家族資源開創新餐廳；同時，也看中友人具備中藥材批發背景，構思推出藥膳餐點與藥膳餐廳，還計畫併購其他餐飲業者、開發冷凍調理包等產品線。」

但王令麟接手後，天蔥仍每況愈下，過去三年每股分別虧損3.34元、2.15元、4.65元，旗下原有的餐飲品牌Mr. Onion早已收攤，只剩下點八粵、點8號、點八小食等港點餐廳，總計5家店，眼見虧損無法改善，王令麟及其友人只好選擇退場。

建商接棒入主 天蔥恐成新借殼標的

今年9月底，天蔥召開股臨會，全面改選董事，7席董席都是新面孔，最後推選陳銘鴻擔任董事長。他是林口在地建商，為永軒開發投資公司、立軒國際建設董事長。「過去陳董（陳銘鴻）就是以私募方式入主LED廠上揚科技，隨後更名為立軒，成功完成借殼。這次入主天蔥，可能以相同方式，讓旗下公司進入資本市場。」市場人士觀察。