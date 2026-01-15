天賜的禮物！新婚夫妻「婚禮現場」意外收編一隻軟萌小奶貓

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外最近發生一起暖心的寵物故事，一對剛完婚的新婚夫妻，在婚禮行程的首日意外迎來家中「新成員」，他們在帶著雙方父母外出用餐、順道參觀婚禮場地時，發現了一隻落單的奶貓，最終決定將牠帶回家照顧，讓兩人也忍不住笑稱「沒想到才結婚第一天就升格當爸媽」。

根據外媒報導，這起事件發生在美國紐約布魯克林，新婚夫妻艾莉卡（Erica）與克里斯汀（Cristian）當天與雙方父母用完晚餐，正準備離開時，意外在餐廳旁的大型花盆發現一隻可憐的小奶貓，因為現場四處都沒有見到母貓的蹤影，他們推測這隻小貓可能與媽媽走散，變成了流浪的孤兒貓。

小奶貓如今已被正式收編，過得幸福又健康，並被取名為「里加通尼」

對此夫妻倆感到十分心疼，隨即決定將小貓帶回家安置，回到家後小貓明顯又餓又累，身上還有不少跳蚤，兩人立刻替牠簡單清理、洗熱水澡，讓牠能安心度過第一晚，並討論是否正式收編，由於兩人婚前早已共同飼養一隻名叫「壽司」的原住民貓，因此對於多照顧一隻小貓完全不感到排斥。

如今小奶貓已經在這個新婚家庭待滿了一個月，夫妻倆笑說原本只是來看場地，卻意外多了一個「女兒」，並因當天晚餐吃的是義大利麵，所以替小貓取名為「里加通尼」，故事曝光後不少網友留言祝福，紛紛稱讚他們的暖心舉動，而這段溫馨插曲也被視為最特別的新婚禮物。