台中梧棲區一場廟會竟因5萬元債務糾紛，演變成暴力衝突事件！12月21日天赦日兼冬至當天，一群人將疑似欠債的男子團團圍住，對其拳打腳踢，現場混亂不堪。即使有人試圖勸阻，仍無法阻止暴力升級，就連警方到場後，他們也出言不遜。警方已掌握9名涉案人員身分，並持續追查其他涉案者，以釐清案情始末。

天赦日冬至廟會爆群毆！5萬債務糾紛 男被圍毆倒地仍遭猛踹。(圖／TVBS)

一場廟會活動在台中梧棲區意外演變成暴力衝突事件，起因竟是5萬元的債務糾紛。12月21日天赦日兼冬至當天，在台中梧棲區文昌路與文化路路口的廟會現場，一名疑似欠債的男子遭到多人圍毆，現場混亂不堪。警方已掌握9名涉案人員身分，並持續追查其他涉案者，以釐清案情始末。這起事件引發社會關注，也突顯了人際債務糾紛可能導致的嚴重後果。

事發當時，現場民眾拍攝到驚人畫面：一群人將一名身穿粉色衣服的男子團團圍住，該男子已倒地不起，卻仍遭到眾人猛踹毆打，現場叫囂聲不斷，暴力程度不斷升級。雖有現場人員高喊「好了啦」試圖勸阻，但毫無效果。警方到場後，這群人甚至對員警出言不遜，廟會活動頓時變成了街頭格鬥場景。

清水警分局偵查隊長游啓明表示，經初步調查，衝突源於28歲許姓男子和另一名陳姓男子前往廟會現場，向參與廟會活動的31歲劉姓男子索討5萬元債務。然而，其他參與廟會活動的人員見狀，誤以為許、陳兩人是來滋事，因此引發口角並演變成肢體衝突。游啓明強調，目前警方已掌握9名涉案人員的身分，並將擴大追查其他涉案人。

舉辦廟會的私人宮廟則表示，參與廟會的陣頭都是從外地來的，打架事件與他們無關，他們對於事件細節也不清楚。警方目前已陸續通知9名涉案人到案說明，以進一步釐清整起案件的來龍去脈。這起因5萬元債務而引發的暴力事件，提醒大家在處理債務糾紛時應透過合法途徑解決，切勿訴諸暴力。警方也呼籲，遇到暴力情況時，應立即撥打110報警求助。

