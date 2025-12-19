天赦日拜拜供品有眉角 少做這一步效果差很大

節目中心／林瓊玉報導

天赦日被視為民俗中重要的吉日之一，不少民眾會在這一天前往廟宇拜拜，祈求消災解厄、轉運補財庫。不過，民俗上也提醒，天赦日的祭拜並非「有拜就好」，若忽略一些細節，象徵意涵可能無法完整呈現。

天赦日多以祭拜玉皇上帝（俗稱天公）為主，也有人一併向三官大帝等神明祈福。祭拜時間通常落在早上至下午時段，供品以清茶、水果、素糕餅為主，強調心意清淨、不鋪張。然而，除了供品準備外，正確的拜法同樣被認為相當關鍵。

天赦日是玉皇上帝赦罪之日。（圖／寶島神很大）

其中最常被忽略的，便是「帶殼桂圓」的使用方式。民俗上，帶殼桂圓象徵「破殼重生」，寓意運勢轉換、脫胎換骨。但桂圓的象徵並非只在於擺上供桌，祭拜完成後，需將桂圓外殼剝除並食用桂圓肉，象徵「金蟬脫殼」，把過去的不順剝離，迎接新的運勢。而剝下的外殼則多建議留在廟中或於戶外丟棄（應丟入垃圾桶、不隨地丟棄），不宜帶回家中，象徵將舊有阻礙留在原地。

拜帶殼桂圓象徵破殼重生。（圖／翻攝自網路）

此外，民俗上也提醒，天赦日拜拜時心態相當重要。有些人邊拜邊抱怨、急著一次把所有願望說完，反而與天赦日「反省、整理」的原意不太相符。多數說法認為，這一天較適合先回顧過去、向上天表達懺悔，再為接下來的生活祈求平安與穩定，而不是期待立刻見效。

也因此，不少人會選擇在天赦日書寫懺悔疏文，或到廟裡進行補財庫儀式，透過較有儀式感的方式，為年底或下一階段做一個整理與轉換。

書寫祈願文或懺悔疏文向玉皇大帝請求赦免。（圖／記者林瓊玉拍攝）

天赦日也適合補財庫。（圖／三立新聞網）

若無法前往廟宇，在家中進行簡單祈福也是常見方式。誠心稟告、靜下心反思近期狀態，同樣被視為符合天赦日精神。民俗觀點強調，天赦日的重點不在儀式是否繁複，而在於是否真正完成「整理過去、為下一步留出空間」的象徵行動。

天赦日不只是拜拜的日子，更是一個提醒自己停下來、檢視生活與心境的時間點。只要心意到位、細節留意，這一天也就能發揮其被期待的轉運意涵。

