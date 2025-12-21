天赦日遇冬至錯過再等80年 命理專家若做「3禁忌」好運全跑光

【緯來新聞網】今年冬至適逢罕見的「天赦日」，今（21日)被視為80年來最具轉運能量的重要時點。命理專家王昆山指出，兩者重疊形成強大磁場，有助於去除負面能量、強化願望實現機會，呼籲民眾可藉此提升運勢。

松山奉天宮敬奉天公。

王昆山說明，「天赦日」在道教信仰中象徵上天開恩赦罪，是玉皇大帝賜予悔改與重生的良機。今年最後一個天赦日，恰逢冬至，象徵陰陽轉換，形成難得的氣場交會，有助於個人清除過往晦氣，迎來正向轉變。



冬至本身是二十四節氣之一，代表陽氣初升、萬物回春，而與天赦日同時發生，根據推算是近80年僅見一次的天文與宗教意義交會。天赦日每年出現次數不多，通常僅5到7日，2025年12月21日（農曆11月2日）為雙重黃道吉日，民俗圈高度重視。



為了順利轉運，王昆山特別提醒，這樣的日子有3項需避免的行為，包括「殺生、口出惡言、與人發生衝突」。他指出，若於吉日時刻觸犯禁忌，恐導致來年運勢受損，建議民眾保持心平氣和，避免無謂的能量消耗。



他進一步建議，可透過「虔誠拜拜、行善積德、茹素一日」等方式強化當日正面磁場，有助願望提早實現，讓來年開運效果加倍。對信仰有所寄託者，可選擇於今日向神明懺悔與祈福，藉由誠意達到轉運目的。

