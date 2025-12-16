天赦日12/21遇冬至！天赦日是什麼？天赦日拜拜、補財庫怎麼做？天赦日禁忌有哪些？
天赦日在民間習俗中，代表玉皇大帝赦免災厄的日子，在這天祈福、懺悔或開財運會特別靈驗。今（2025）年最後一個天赦日，正巧落在12月21日大家熟知的冬至；命理專家表示，這種強運的雙重吉日組合，在本世紀只發生過兩次，上次出現在2002年，下次則要等到2105年，建議可以把握！那麼天赦日是什麼？天赦日拜拜怎麼做？天赦日懺悔文怎麼寫？天赦日補財庫怎麼做？跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解！
相關新聞》今年冬至「強碰天赦日」 命理師曝求財祕訣
Yahoo新聞提醒您： 民間習俗，僅供參考。
天赦日是什麼？天赦日2025日期為何？
所謂的天赦日，對道教來說是個特別的日子。這天，玉皇大帝會「法外開恩」特赦凡間，給民眾一個改過自新與轉運的機會，對於想向玉皇大帝懺悔、贖罪、請求赦免和寬恕的人來說，天赦日是個絕佳好日。天赦日當天，宜祭祀、祈福、求嗣、齋醮、嫁娶、修墓、造葬，可說是萬事皆宜，相當吉利。
記載24節氣日期表的《通勝》提及，「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。」由此可知，天赦日是由天干配合地支計算所產生，故每年的天數不太一定，一年大約僅有五至七天。而因天赦日是採農曆計算，以2025年（蛇年）來說，天赦日落在：
國曆3月10日（農曆二月十一日）
國曆5月25日（農曆四月二十八日）
國曆7月24日（農曆六月三十日）
國曆8月7日（農曆閏六月十四日）：立秋
國曆10月6日（農曆八月十五日）：中秋節
國曆12月21日（農曆十一月二日）：冬至
命理專家柯柏成指出，今年冬至適逢天赦日，實屬難得，形容「百年一遇」也不過分。以上世紀來說，僅1922年的冬至碰上天赦日；本世紀則只有2002年、2025年，錯過今年就要再等80年，直到2105年才能遇到冬至與天赦日同一天的強運時機，絕大部分人的一生中，頂多只能遇到一至兩次，比哈雷彗星的周期還難等。
天赦日拜拜怎麼做？去哪拜？天赦日懺悔文怎麼寫？
天赦日主要的祭拜對象為玉皇大帝，可參考中華宗教文化協會的建議，在上午5時至下午5時之間祭祀，準備清茶三杯、水果（如梨子、鳳梨、蘋果、香蕉）、素食餅乾（如麻粩）、帶殼桂圓12顆、米糕與乞龜等供品，以及金紙（含天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文和九轉壽生蓮花，前往天公廟、土地公廟或在自家門口擺案桌祭祀皆可。
關於天赦日懺悔文怎麼寫，其實沒有制式的規則，只要寫下自己的出生年月日、姓名、地址等基本資料後，再寫入想懺悔的事情即可，若仍不知道怎麼寫，可以至網路上參閱各寺廟或命理老師（如無極紫龍宮菲菲老師）提供的範文哦！
至於天赦日祭拜順序，第一步是擺好供品，再向玉皇大帝口頭稟告自己的名字、年齡、生日、地址等資訊；接著念出懺悔文，並擲出三個聖筊懇求玉皇大帝開恩赦罪；最後，將金紙、懺悔文、蓮花、桂圓外殼等物品焚化，再吃掉桂圓，拜拜流程就算完成。
天赦日補財庫、改運怎麼做？
天赦日這天，不只可以祭拜玉皇大帝祈求平安順遂，也能利用幾招小祕訣補財庫。命理專家柯柏成分享，天赦日當天可藉由「煮錢水」增加財運，只要將168枚硬幣放入鍋內，再多加幾片吃剩新鮮的橘子皮加水煮沸後，小心端著鍋子環繞家中，讓蒸氣滿布整個家裡即可。冷卻後的錢幣，可以給家人各一枚當錢母帶在身上不要花掉，剩的銅板則裝入聚寶盆置於家中財位，留待下次天赦日前或者除夕當天捐到廟裡或慈善機構，將福報分享給他人。
煮錢水之外，柯柏成還補充，可吃素迴向功德，符合天赦日普護萬物的精神；或穿著黃色、棕色衣服增加運勢。因為這次的天赦日適逢冬至，吃紅白小湯圓或包餡湯圓都相當應景，建議吃雙數顆，讓喜事財運雙雙而至。若無法配合上述祭拜或祈福條件，也可在自家陽台或窗邊向上天默禱，以一杯清水代替供品，供奉時合掌默唸，「天赦吉日百厄消，誠心懺悔福運招；布施放生積善德，五行調和運自高」，再將清水喝下即可。
塔羅牌老師艾菲爾另提到，天赦日當天行善為「百倍之善」，呼籲民眾可以善用天赦日累積功德，也能透過吃素或禁食牛肉來消災解厄。
天赦日禁忌有哪些？哪些事建議不要做？
避免殺生：天赦日是玉皇大帝大赦天下的好日子，如果能夠整天吃素最理想，大魚大肉就不太適合；尤其忌吃牛，因為據傳牛是許多神明的坐騎。
別睡懶覺：玉皇大帝賜福之日應多把握，早點起床迎接陽光的一天。
不要爭吵：俗話說家和萬事興，要是連天赦日都在吵，可能就難以接收到玉皇大帝的祝福。
天貺日又是什麼？跟天赦日差在哪？
常跟天赦日相提並論的還有「天貺日」，「貺」讀音ㄎㄨㄤˋ，有上天贈予、賜給的意思。天貺日是玉皇大帝開天門的日子，據傳祂會親自巡視凡間，因此相當適合向玉皇大帝祈福、求財、補運、赦罪。
許多人好奇，天赦日、天貺日到底差在哪？兩者差異整理如下：
簡單來說，天赦日、天貺日都是與玉皇大帝有關的日子，天貺日每年固定在農曆六月六日，天赦日則不固定；不過兩者有可能同一天，例如2023年農曆六月六日（國曆7月23日）天貺日，正巧就和天赦日同一天，尤其適合祈求好運。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：羅芋宙、游婉琪、廖梓鈞
參考資料
※錯過今年的冬至再等80年（柯柏成/命理臉書粉絲專頁）
※「天赦日」到了！但應該要怎麼拜呢？（社團法人中華宗教文化協會臉書粉絲專頁）
※菲菲老師｜天赦日消災祈願法門秘法分享（無極紫龍宮 菲菲老師）
※化解因果業障的【天赦日】（塔羅牌老師艾菲爾臉書粉絲專頁）
